伊朗外长强硬发声：美国应赔偿我们的人民

伊朗国家通讯社（IRNA）：6月30日的联合国安理会视频会议上，伊朗外长扎里夫发言称，美国非法地单方面退出伊核协议并重新实施制裁，这意味着美国应根据2231号决议及《联合国宪章》和适用的国际法承担责任。

扎里夫说，同时，美国无视国际法院的裁决，应对给伊朗人民造成的一切损害予以赔偿。

他表示，美国的单边主义行为是召开此次会议的主要原因，美国不但自身违反联合国决议，同时威胁其他方面采取相同做法。但迄今为止，联合国安理会没有召开过任何会议来调查美国政府的违规行为，现在一些欧洲成员国也在通过违背其伊核协议承诺来进一步违反联合国决议。为了掩盖其行为，美国对联合国秘书处施压，试图使其错误解读安理会第2231号决议。目前，伊朗虽采取了一些减少履行伊核协议的措施，但没有影响到国际原子能机构对伊朗和平核计划的监督与核查，因而没有核扩散风险。

伊朗外长表示，美国通过支持恐怖分子、贩卖武器、驻扎军队，一直以来对区域和平与稳定造成破坏。而这样的政权却在荒谬地指责伊朗对自己的区域进行“干预”。伊朗希望与所有邻国进行合作，建设一个强大的区域。为此，伊朗总统鲁哈尼提出了霍尔木兹和平计划。 区域内国家可以维护地区和平与稳定，不需要远在6000英里外的美国来指手画脚。

扎里夫表示，美国非法地单方面退出伊核协议并重新实施制裁，这意味着美国应根据2231号决议及《联合国宪章》和适用的国际法承担责任。 同时，美国无视国际法院的裁决，应对伊朗人民造成的一切损害予以赔偿。

与此同时，中国常驻联合国代表张军在联合国安理会上说，中国呼吁美国停止对伊朗的非法单边制裁

张军说，现在联合全面行动计划危机的主要原因是美国退出协议以及对伊朗的单边制裁。

他说：“我们呼吁美国停止他们非法的单边制裁并回到2231决议框架下遵守联合全行动计划的正确道路上。”

张军说，“中国不赞成美国希望延长对伊朗的武器禁运。“他说，应该执行所有2231决议的规定，包括与武器有关的限制协议。

他说：“退出联合全面行动计划，美国再也不是协议参与者，也无权在联合国安理会恢复对伊朗制裁。“

2015年7月伊朗和六国达成伊核全面协议。几个月的谈判以通过联合全面行动计划而结束，履行这个协议将完全取消此前联合国、美国和欧盟对伊朗的经济和金融制裁。

协议规定，五年内将取消对伊朗的武器禁运，可以提前运送武器，但是要经联合国安理会允许。

最初形式的协议没有持续三年：2018年5月美国宣布单方面退出协议并恢复对伊朗的严厉制裁。因为只有美国形式上退出了协议，其余协议参与国应该遵守取消武器禁运的条件。