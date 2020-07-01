伊朗总统：昨天的联合国会议表明美国对伊朗政策的失败

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统鲁哈尼在华盛顿试图延长对德黑兰的武器禁运背景下表示，德黑兰将不会容忍美国对核协议施加政治打击的企图，将对此作出回应。

鲁哈尼称：“如果美国欲再次对《联合全面行动计划》施加政治打击，他们应知道伊朗将不会容忍这一点，并将对此采取决定性行动。”

6月30日的联合国安理会视频会议上，伊朗外长扎里夫发言称，美国非法地单方面退出伊核协议并重新实施制裁，这意味着美国应根据2231号决议及《联合国宪章》和适用的国际法承担责任。

扎里夫说，同时，美国无视国际法院的裁决，应对给伊朗人民造成的一切损害予以赔偿。

与此同时，中国常驻联合国代表张军在联合国安理会上说，中国呼吁美国停止对伊朗的非法单边制裁

张军说，现在联合全面行动计划危机的主要原因是美国退出协议以及对伊朗的单边制裁。

他说：“我们呼吁美国停止他们非法的单边制裁并回到2231决议框架下遵守联合全行动计划的正确道路上。”

张军说，“中国不赞成美国希望延长对伊朗的武器禁运。“他说，应该执行所有2231决议的规定，包括与武器有关的限制协议。

伊朗和伊核问题六国于2015年7月达成解决伊朗核问题的《联合全面行动计划》（即伊核协议）。

协议得到履行的情况下，联合国安理会、美国和欧盟应完全解除对伊朗实施的经济和金融制裁。协议还规定在五年内解除对伊朗的武器禁运。

2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁。

2019年5月，伊朗宣布分阶段停止履行伊核协议部分条款，要求伊核协议其他缔约方履行协议义务。