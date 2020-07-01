伊朗第一副议长：中国共产党展现出强大的领导能力

伊朗国家通讯社（IRNA）：加吉扎德说：“习近平主席提出构建人类命运共同体的理念，让我印象深刻，事实证明非常正确。我们越往前走，越能感受到全世界所有人之间牢固而深刻的联系。不论是关于抗击疫情的合作还是国家间的交流，只有不断践行人类命运共同体的理念，才能推动世界发展。”

近期伊中外交互动频繁，特别是端午节前一天中国国务委员兼外长王毅与伊朗外长扎里夫进行了视频通话，随后扎里夫外长在推特用中文祝中国人民端午安康。加吉扎德表示，伊中友谊有着非常悠久的历史，在古代的丝绸之路上，伊朗就是东西方贸易的中转站。习近平主席在2013年提出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的倡议,非常伟大、长远和明智。在“一带一路”倡议框架下，伊朗可以再次扮演“枢纽”的角色。

加吉扎德说，中国人口众多，经济实力雄厚，伊朗则在西亚有着重要的战略地位，两国合作可以相互补充，相互支持。从历史上看，伊中两国文化交流源远流长，经济往来互惠相通。伊朗刚刚选出了新一届议会，新议会也将全力支持发展伊中关系。

加吉扎德还表示，当前国际局势复杂多变，在这种情况下，伊中之间的合作不仅仅只是停留在经济领域，同时，在安全领域可以开展反恐合作，在地区问题上则可以协调发展与中东其他国家的关系。他举例说，新冠疫情让伊朗经济雪上加霜，双方可以在能源、设备等领域进一步深化合作，充分发掘互补优势，互利互惠，相互扶持，开展长期稳定的战略合作。

加吉扎德同时对中国共产党成立99周年表示祝贺。他说：“中国共产党关心人民福祉，带领中国跻身世界强国之列。中国在半个多世纪的时间里，从一个农业国家转变为世界第二大经济体，这得益于中国共产党以及中国政府和人民的不懈努力。在近期抗击新冠肺炎疫情中，中国共产党更是展现出强大的领导能力。近年来中国在各方面的发展举世瞩目，为世界树立了榜样。”

加吉扎德最后表示，希望中国继续与伊朗等其他国家合作，共建和平世界，共享美好未来。