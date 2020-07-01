伊朗预计在明年初研发出国产新冠疫苗

伊朗国家通讯社（IRNA）：萨伊德·纳马克（Saeed Namaki）周二说，我们为大家带来的好消息是，非常幸运，我们在疫苗生产方面采取了非常有效的步骤。

他说，在过去四个月中，我密切关注着伊朗科学家在生产该疫苗方面的活动。结果是非常有希望的。该疫苗的动物试验已经成功完成 ，对人体的临床试验将很快开始。

到目前为止，伊朗约有22.5万人被确诊为新冠病毒肺炎，其中约18.7万人已经痊愈，约1.86万人因此丧生。