伊朗新增2549例确诊病例 累计治愈超19万例

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部发言人萨达特拉里表示，自6月30日中午至7月1日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例2549例，新增死亡病例141例，新增治愈病例2729例；伊境内累计确诊230211例，累计死亡10958例，累计治愈191487例，累计进行新冠病毒检测1693242人次；现存确诊病例27766例，其中重症患者3081人。

萨还表示，今日新增确诊病例中，928例为轻症患者，另外1621例需住院治疗。胡泽斯坦、库尔德斯坦、西阿塞拜疆、东阿塞拜疆、霍尔木兹甘、布什尔、霍拉桑拉扎维、克尔曼沙省处于红色风险状态，伊斯法罕、哈马丹、赞詹、克尔曼、北霍拉桑、科吉卢耶-博韦艾哈迈德省疫情亦较严重，德黑兰省住院病例上升明显。如果民众能做到保持1.5米社交距离、勤洗手、佩戴口罩，就能减少97%的病毒传播。



与此同时，伊朗总统鲁哈尼30日表示，尽管卫生部门及全体医护人员采取了有力措施，现在仍有一些城市疫情呈上升态势，举办聚集性活动是疫情反弹最主要的原因。佩戴口罩是防范疫情的重要途径，自伊历4月15日（公历7月5日）起佩戴口罩将成为出入人流密集场所的强制要求，未佩戴口罩的人将被拒绝搭乘地铁。疫情至少将持续至年底，我们要继续做好防控工作。政府已决定延长部分非必要行业和场所的停工停产措施。



伊朗卫生部副部长哈里奇1日表示，经总统批准，胡泽斯坦、锡斯坦-俾路支斯坦、霍尔木兹甘、布什尔、法尔斯、东阿塞拜疆、西阿塞拜疆、霍拉桑拉扎维、德黑兰、厄尔布尔士等11省将恢复部分限制措施以防控疫情。