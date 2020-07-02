单场造3球献绝杀！伊朗神锋成葡超第三射手

伊朗国家通讯社（IRNA）：阿维河与葡超劲旅布拉加队的比赛上演进球大战，最终阿维河主场4-3险胜对手，伊朗前锋塔雷米在比赛中发挥重要作用，上半场不到半个小时他们在主场0-2落后，塔雷米在34和35分钟两分钟的时间先后进球和助攻，帮助球队完成了半场逆转的好戏，3-2进入休息室。

不过比赛在下半场，实力强大的布拉加追平了比分，比赛眼看就要进入伤停补时。最后一分钟，阿维河队球员的射门击中布拉加球员手臂，主裁判判罚了点球。塔雷米顶住压力站在十二码，最终成功罚进点球，帮助球队4-3绝杀对手！本场比赛塔雷米上下半场2球1助攻，成为球队获胜最大功臣。

过去4轮葡超联赛都有进球，创造了亚洲球员在葡超联赛的历史记录，如果上个月第25轮与费雷拉队的比赛没有罚失点球，塔雷米将完成连续5轮葡超进球的赛季纪录。即便如此，塔雷米还创造了另一项亚洲球员新纪录，那就是他目前以13个进球排名葡超射手榜第3，是亚洲球员在葡超单赛季进球新纪录。本赛季黄喜灿奥超联赛打进11球，阿兹蒙在俄超联赛打进10球，塔雷米则超越他们成为欧洲联赛进球数第一的亚洲前锋，无愧于亚洲第一前锋。

即使是赛季各项赛事，他在31场打进16球，进球数和进球效率依然排名欧洲联赛亚洲第一！葡超复赛5场比赛，塔雷米打进5球助攻1次，一个人独造6球，成为阿维河疯狂捞分的头号功臣。葡超联赛历来都是五大联赛招兵买马的热门“跳蚤市场”，塔雷米极有可能在今夏奔赴五大联赛，目前已经传出中资球队马德里竞技将要购买他的传闻。 今晨，葡超联赛第29轮继续开打，首次来到欧洲联赛历练的伊朗前锋塔雷米继续延续神奇状态，目前已经稳坐阿维河队主力前锋的他，在葡超复赛后几乎场场进球，并且一举超过了萨尔茨堡红牛队韩国前锋黄喜灿，成为本赛季在欧洲联赛中进球最多的前锋！

阿维河与葡超劲旅布拉加队的比赛上演进球大战，最终阿维河主场4-3险胜对手，伊朗前锋塔雷米在比赛中发挥重要作用，上半场不到半个小时他们在主场0-2落后，塔雷米在34和35分钟两分钟的时间先后进球和助攻，帮助球队完成了半场逆转的好戏，3-2进入休息室。不过比赛在下半场，实力强大的布拉加追平了比分，比赛眼看就要进入伤停补时。

最后一分钟，阿维河队球员的射门击中布拉加球员手臂，主裁判判罚了点球。塔雷米顶住压力站在十二码，最终成功罚进点球，帮助球队4-3绝杀对手！本场比赛塔雷米上下半场2球1助攻，成为球队获胜最大功臣。过去4轮葡超联赛都有进球，创造了亚洲球员在葡超联赛的历史记录，如果上个月第25轮与费雷拉队的比赛没有罚失点球，塔雷米将完成连续5轮葡超进球的赛季纪录。

即便如此，塔雷米还创造了另一项亚洲球员新纪录，那就是他目前以13个进球排名葡超射手榜第3，是亚洲球员在葡超单赛季进球新纪录。本赛季黄喜灿奥超联赛打进11球，阿兹蒙在俄超联赛打进10球，塔雷米则超越他们成为欧洲联赛进球数第一的亚洲前锋，无愧于亚洲第一前锋。即使是赛季各项赛事，他在31场打进16球，进球数和进球效率依然排名欧洲联赛亚洲第一！

葡超复赛5场比赛，塔雷米打进5球助攻1次，一个人独造6球，成为阿维河疯狂捞分的头号功臣。葡超联赛历来都是五大联赛招兵买马的热门“跳蚤市场”，塔雷米极有可能在今夏奔赴五大联赛，目前已经传出中资球队马德里竞技将要购买他的传闻。