伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻华大使馆当天在其“微博”官方账号发布消息说，在香港回归中国23周年之际香港国安法正式生效，不仅对全体中国人民来说值得庆贺，也有利于稳定国际社会对香港长期繁荣稳定的预期。
伊朗驻华使馆表示，伊朗和中国是全面战略伙伴，两国都致力于维护国际公平正义、反对霸权主义和强权政治、反对干涉别国内政。
香港事务是中国内政，伊朗谴责任何外部势力妄想利用香港危害中国主权、安全和发展利益的图谋。相信有了香港国安法这根“定海神针”，东方之珠将焕发更加璀璨夺目的光彩。
伊通社（IRNA）北京 07月02电 伊朗驻华大使馆7月1日在香港回归中国23周年和香港国安法正式生效之际表示，香港事务是中国内政，伊朗谴责任何外部势力妄想利用香港危害中国主权、安全和发展利益的图谋。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻华大使馆当天在其“微博”官方账号发布消息说，在香港回归中国23周年之际香港国安法正式生效，不仅对全体中国人民来说值得庆贺，也有利于稳定国际社会对香港长期繁荣稳定的预期。
伊朗驻华使馆表示，伊朗和中国是全面战略伙伴，两国都致力于维护国际公平正义、反对霸权主义和强权政治、反对干涉别国内政。
香港事务是中国内政，伊朗谴责任何外部势力妄想利用香港危害中国主权、安全和发展利益的图谋。相信有了香港国安法这根“定海神针”，东方之珠将焕发更加璀璨夺目的光彩。
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