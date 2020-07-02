伊朗谴责任何外部势力妄想利用香港危害中国主权、安全和发展利益的图谋

伊通社（IRNA）北京 07月02电 设拉子是《一千零一夜》的传奇之都，是玫瑰和夜莺的波斯灵魂。这座清真寺被誉为最优雅、最上镜的清真寺之一，每年都有数百万人从世界各地赶来，在清晨的彩色玻璃下合影留念。我在伊朗的朋友告诉我，世界上没有第二个清真寺如此吸引人。