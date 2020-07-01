伊俄土三国商定在叙利亚问题上加强协调

伊朗国家通讯社（IRNA）：俄伊土三国领导人在视频会议期间发表总结性声明指出：“三国领导人证实，有意在达成的协议基础上加强三方协调。”

鲁哈尼、普京和埃尔多安讨论了叙利亚当前局势以及去年安卡拉会后以来的形势发展情况。

此外，三国领导人弗拉基米尔•普京、塔伊普•埃尔多安和哈桑•鲁哈尼举行的视频会议后的声明中称，除了叙利亚问题，三国领导人还批准了加强包括经济在内的协作的决定。

据悉，普京、鲁哈尼和埃尔多安讨论了叙利亚的当前形势，以及自去年的安卡拉会议以来叙利亚的局势发展。

伊朗、俄罗斯和土耳其总统发表联合声明指出，叙利亚冲突没有武力解决方案，只能通过政治进程解决。

这份发布在克里姆林宫网站的声明称：“三方表示，坚信叙利亚冲突不存在军事解决方案，只能在联合国的协助下，按照联合国安理会2254号决议，通过叙利亚人民认可并自行开展的政治进程来调解。”

伊朗、俄罗斯和土耳其领导人发表联合声明，确认维护叙利亚的独立、领土完整和统一的立场。

这份发布在伊朗总统网站上的声明称：“三方强调坚决维护叙利亚的独立、领土完整和统一，坚决维护《联合国宪章》的宗旨和原则。”

此外，据俄罗斯卫星通讯社报道，克里姆林宫发布消息称，俄罗斯、土耳其和伊朗三国均认为，以色列袭击叙利亚破坏稳定，并导致紧张局势升级。

作为叙利亚“冲突降级区”的担保国，俄伊土三国领导人周三举行视频会议。原本三国领导人计划在德黑兰举行面对面会晤，但由于疫情原因而被迫推迟。

消息指出，“俄罗斯、土耳其和伊朗认为，以色列军方袭击叙利亚破坏稳定，侵犯叙利亚主权和领土完整，同时导致该地区紧张局势升级”。

此外，俄罗斯、土耳其和伊朗三国领导人责成叙利亚问题特使举行新一轮阿斯塔纳叙国问题会议。

消息指出，“三国领导人责成自己的叙问题特使，在情况允许的时候，举行第15轮阿斯塔纳叙国问题会议”。