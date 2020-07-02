别说去伊朗不安全，中东最安全的城市，这里的人都很喜欢中国人

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——阳光的暖暖明媚，分享了他最近去伊朗古都设拉子（Shiraz）旅游的经历。全文如下：

世界上最古老的城市之一位于德黑兰以南919公里处。设拉子是伊朗南部最大的省会，人口150万，海拔1490米的盆地农业区。设拉子是一座典型的被沙漠和戈壁包围的城市，而这座看似普通的小镇，在6世纪前曾是波斯帝国的中心，却为后人和游客留下了许多值得留恋的地方。

设拉子是《一千零一夜》的传奇之都，是玫瑰和夜莺的波斯灵魂。这座清真寺被誉为最优雅、最上镜的清真寺之一，每年都有数百万人从世界各地赶来，在清晨的彩色玻璃下合影留念。我在伊朗的朋友告诉我，世界上没有第二个清真寺如此吸引人。

设拉子不大，因为我写的这个一日游行程是关于设拉子的，从莫克清真寺出来后，应该去著名的大巴扎，设拉子也是世界十大巴扎之一，但这里的建筑风格是其他九个巴扎学不来的，厚重的土墙和老城区组成了巴扎。

设拉子的集市有一半都建在庄严的土墙上，由于其地中海式的建筑风格，使得这些沙漠建筑与克罗地亚的古堡建筑很相似，这可能与城市靠近海湾有很大关系。他们中的一半已经把店面从巴扎搬到了老城区，像上世纪90年代的荷花池批发市场一样一家接一家。

哈菲兹墓是一个小景点，建得像成都的杜甫草堂，但每天都很拥挤，住在设拉子的伊朗人几乎在休息日都会来这里闲逛。哈菲兹是一位非常著名的诗人，听朋友说：每个伊朗家庭都有两本书，《古兰经》和哈菲兹的诗歌。这表明，哈菲兹真正改变了伊朗人一次。

设拉子的古城墙是在一天结束的时候去参观的。这座城市曾多次修复，但仍处于年久失修的状态。巨大的墙壁包围着最后的威严，你可以在任何地方看到一本画册，作为设拉子宣传他们的地标世界。

老城墙的经典就是这座烽火台，看起来倾斜了不少，因为地质条件的变化，坍塌了不少。许多伊朗人在介绍它时，喜欢将它与比沙斜塔相比较。