中媒：美在联合国寻求延长对伊朗武器禁运，中俄伊法等多国一致反对

伊朗国家通讯社（IRNA）：据环球网报道，联合国安理会周二就是否延长对伊武器禁运问题举行会议，与会各方对此展开激烈辩论。据美国《华盛顿邮报》7月1日报道，蓬佩奥警告称，取消对伊武器禁运将把德黑兰变成一个“流氓武器经销商”，威胁中东地区安全并影响全球能源稳定。对伊武器禁运将在今年10月到期，这是伊核协议内容的一部分。虽然美国在2018年退出该协议并恢复对伊朗的制裁，但华盛顿试图利用法律漏洞，威胁说如果不延长对伊武器禁运，将考虑推动恢复联合国对伊全部制裁。

“我们应该保持对法治的尊重，还是回到弱肉强食的状态，屈从于一个不法之徒的异想天开？”据媒体报道，伊朗外长扎里夫周二表示，美国入侵伊拉克和阿富汗，并向沙特销售武器导致也门遭受毁灭性打击，但却没有人对美国的武器销售问题表示抗议。伊朗政府认为，美国2018年退出伊核协议，因而对相关问题不再有发言权。

俄罗斯卫星通讯社周三报道称，伊朗总统鲁哈尼表示，德黑兰将不会容忍美国对伊核协议施加政治打击的企图，将对此作出回应。

中国常驻联合国代表张军表示，中方反对美国在安理会推动延长对伊武器禁运。作为伊核协议退约者，美国已经丧失协议参与方资格，无权要求安理会启动“快速恢复制裁”机制。

俄罗斯《生意人报》7月1日报道称，俄罗斯常驻联合国代表涅边贾将美国对伊朗的极限施压政策形容为企图“跪杀”德黑兰。

他直言，美国有关延长对伊武器禁运的草案不可能在安理会通过，且没有理由对此进行任何谈判，莫斯科将继续反对美国企图利用联合国安理会对伊施压的做法。

此外，据《华盛顿邮报》报道，几乎所有与会代表都敦促美国在行动和言论上保持克制。美国的盟友虽然支持延长对伊武器禁运，但却反对对德黑兰实施新制裁。