打卡金庸笔下明教的发源地，伊朗最古老城市之一，藏着众多旅游古迹

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——小马说旅行，分享了他最近去伊朗旅游的经历。全文如下：

18年的时候，小马去了一趟伊朗旅行，这一趟旅行小马走了伊朗的5个城市，分别是亚兹德，德黑兰，卡尚，设拉子以及伊斯法罕。其中最喜欢的一个城市就是亚兹德。为什么喜欢它呢？比起首都德黑兰，这里多了几分淳朴气息；比起伊斯法罕，这里少了些游客；比起设拉子，它也古朴一些。

因为亚兹德深处在伊朗的沙漠之中，可谓是偏安于一偶，这样极其隐蔽的地理位置让亚兹德自古以来就躲避了纷纷扰扰的战争，因此也完好地保留下来了众多古迹。

据说这个在沙漠之中建立的小城至今已经有着超过5000多年的岁月，且一直以来都有人定居在此，因此也被誉为了“地球上最古老的人类居住的城市”。

整个亚兹德的城市看起来就是一片土黄色，第一眼看到的时候突然就有一种中国吐鲁番加喀什的感觉，土黄色的房屋看起来并不高，房顶设有用于通风的风塔。

风塔下面就是弯弯曲曲的小巷子仿佛就像是迷宫，这或许就是亚兹德的特色，行走在其中，也或者会让我想起《追风筝的人》中的场景，那些穿行在巷子里的孩子就仿佛亚兹德的孩童一般，无忧无虑。穿梭在巷子之中，还可以看到一栋栋古民居，仿佛瞬间穿越回了千年之前。

在亚兹德还可以看到众多的清真寺，虽然伊朗的旅行中清真寺一定会让你看到吐，但是亚兹德这座城市的清真寺搭配起土黄色的城市建筑，也算是一种特色。

星期五清真寺中可以看都伊朗最高的宣礼塔，可以看到曾经有商人用于拴骆驼的石柱；阿米尔.恰赫马格广场中则是当地人最喜欢闲坐的广场，在这里看到曾经的模样，清真寺、公共浴室、商队旅社、陵墓、巴扎以及剧院等等。

在亚兹德的旅行中，我还喜欢这里的另一个宗教，那就是拜火教。这可是全世界古老宗教拜火教的中心。据说全球今生的拜火教教徒都会来到这里祷告，在他们看来火是世界上最纯洁的物质，象征着光明和力量。所以当你来到亚兹德城市中心的拜火教寺庙中，依然可以看到燃烧了千年的圣火。虽然圣火如今并不让游客亲近，只能远远地通过玻观望，但是那种暗淡飘忽的感觉，仿佛象征着这个古老宗教的兴衰。

而对于中国游客来说，印象最深刻的或许就是金庸小说《倚天屠龙记》中的明教，而明教就是拜火教。其实如果想要欣赏这个古波斯帝国的国教，最适合的地方则是更偏远的拜火教圣地恰克恰克村。

这是一个距离亚兹德市区很远的地方，没有直达的班车，来到这里只能通过包车前往，沿途经过的地方也都是沙漠和戈壁滩，因此整个恰克恰克村就非常奇特。在恰克恰克村中还可以看到传说中滴水的地方，也就是曾经萨珊王朝公主逃难至此得到的水源。景点看起来很小，对于没有了解过拜火教的人来说，其实挺无聊的。不过好在站在恰克恰克村的时候，放眼望去可以将卡维尔盐漠一览无遗，看起来格外的壮观。

这个村子大部分时间都是冷冷清清，几乎没有人来到这里，但是每年6月中旬，来自全世界的拜火教教徒都会云集至此，进行朝圣和祷告。

这就是看起来有点土里土气的沙漠之城--亚兹德，不过因为保留着非常多原生态的古迹，如今成为了众多国外旅行者必打卡的旅行地之一。