《伊朗前传：波斯千年战争》新书发布

伊朗国家通讯社（IRNA）：阿契美尼德王朝与希腊-马其顿争雄，帕提亚王朝与罗马帝国鏖战，萨珊王朝则是拜占庭帝国的劲敌。从古典时代到中世纪早期，波斯人一直站在 东西方对决的风口浪尖，直到被阿拉伯人取代。本书从军事史角度叙述波斯这个千年帝国的崛起与衰落，分析波斯人博采众家之长的战争艺术，也涉及波斯的政治、文化、外交等领域，探讨了伊朗保持强盛与对抗西方的秘密。

作者简介 · · · · · ·

著者：卡韦赫·法鲁赫：于不列颠哥伦比亚大学取得博士学位，历史学者，对伊朗历史研究颇有造诣。他出身于伊朗的显赫家族，其家族对近现代伊朗历史具有一定影响。他的祖父马赫迪·法鲁赫曾任驻华大使，受到蒋介石的接见。

译者：高万博：1990出生，研究生毕业，现就职于某研究所。自幼喜爱历史，大学时因偶然的契机涉足翻译，自此将翻译作为个人兴趣。

李达：山东大学在读博士生，史学爱好者，主要方向为古代世界军事史与地中海政治史及制度史，参与翻译的作品逾百万字。

推荐 · · · · · ·

适读人群 ：世界古代史爱好者、军事爱好者、冷兵器爱好者、大学生、中学生、历史教师

※ 综合了近些年的考古学、语言学研究，不落西方视角的窠臼，从波斯人的视角讲述阿拉伯人到达之前的中东历史，重新认识希腊、罗马、拜占庭的劲敌——波斯帝国。

※ 哈佛大学名誉教授理查德·尼尔森·弗赖伊撰写前言，弗赖伊教授研究伊朗的历史和文化六十余年，并且在哈佛大学创办了美国第一个伊朗研究项目——中东研究中心，堪称伊朗、中亚史领域泰斗。

※ 爱丁堡大学、斯坦福大学、渥太华大学等校的教授学者联袂推荐。

※ 鱼鹰社的经典之作，正版引进，包含大量文物和遗迹图片，以及少见的出自《波斯帝国建国两千五百年庆典》的图片。

※ 2008年获得波斯金狮奖“年度历史图书”。

※ 斯坦福大学“波斯艺术”课程参考阅读图书。

※ 从“波斯圣女”到“日月神教”，拨开武侠小说与影视的迷雾，还原丝绸之路上的这个神秘古国。

书评 · · · · · ·

对于历史爱好者而言，这本书文字与插图俱佳，让人爱不释手。

——英国广播公司（BBC）

……读者若是希望“兼听则明”，从波斯人自己的传统角度审视波斯，而不是落入西方以希腊为出发点的窠臼，这本书再合适不过了……其中的史学研究与文献调研一丝不苟……行文谨慎而敏锐，充满活力与对史学的热爱。

——帕特里克·亨特，斯坦福大学（古典文明学系）

所有对伊斯兰教到达之前的中东军事史感兴趣的人，这本图文并茂的书都是良伴。地图、照片和彩色插图使得学生和学者都会对它感兴趣。

——劳埃德·卢埃林-琼斯，爱丁堡大学（古典学系）

这是一本很好的介绍波斯历史的书，侧重于战争，但也涉及很多其他方面……我在大学的一门课程中参考了这本书，在这门课程中，我们研究的是这样一个命题：没有波斯就不会有我们所知道的希腊，然后推断可能的后果。本书将可读性与扎实的内容相结合，是一本值得一看的书。

——亚马逊读者评论

这是目前关于这个主题的好书。古代的伊朗是重要、迷人的。不幸的是，今天的人必须从他们的敌人那里寻找有关他们的信息，尤其是在军事方面。对于从小在希腊人的军事历史观中长大的人来说，波斯人似乎只是在为高人一等的希腊勇士们做练习。但事实并非如此……波斯文化有优良的军事传统。买这本书吧。

——亚马逊读者评论

本书图文并茂……并对熟悉的战役进行了明显的波斯式解读。

——美国豆瓣（Goodread）读者评论

目录 · · · · · ·

前言 善战的波斯战士

引言 波斯还是伊朗？

年表

第一部分 阿契美尼德王朝

第一章 阿契美尼德王朝之前

第二章 居鲁士大帝和阿契美尼德王朝早期

第三章 大流士大帝

第四章 薛西斯与帝国的极限

第五章 从阿塔薛西斯一世到马其顿崛起时的阿契美尼德帝国

第六章 大流士三世与帝国灭亡

第二部分 帕提亚王朝

第七章 塞琉古王朝和帕提亚王朝的兴起

第八章 帕提亚挑战罗马

第九章 从马克·安东尼入侵到阿兰人入侵时的帕提亚王朝

第十章 图拉真皇帝意图灭亡帕提亚王朝

第十一章 帕提亚王朝的衰亡

第三部分 萨珊王朝

第十二章 萨珊王朝的兴起

第十三章 沙普尔二世：萨珊波斯的复兴

第十四章 纷乱的5世纪

第十五章 卡瓦德时代

第十六章 库思老一世的复兴

第十七章 帝国最后的荣光与衰落

第十八章 萨珊王朝的灭亡与伊斯兰征服

第十九章 伊斯兰征服之后的波斯遗产

参考书目

前言 · · · · · ·

前言/序言

善战的波斯战士

阿拉伯语中用“法里斯”（Faris）指代波斯人，也用这个词指代强者或骑马的战士，这一点确实非同寻常。强大的骑马战士，正是历史中伊朗高原与中亚草原上的伊朗人闻名世界的形象。伊朗骑兵几乎都是贵族成员，在任何一个时代的战场上，他们都是军队的核心力量。这些骑兵与他们的敌人——古希腊重装步兵和罗马军团步兵，形成了鲜明对比。在双方交锋的战场上，骑兵与步兵都可能胜利。

波斯战士的故事始于三千多年前印度-伊朗人从中亚迁徙而来。他们驯化马匹则是在更早之前完成的，记载中，印度-伊朗入侵者驾驶战车，与荷马时代的希腊人的战车类似。这一时期，他们可能骑马来聚拢羊群和牛群，但或许没有马鞍和缰绳。当然，适宜贵族的交通工具还是战车。伊朗人向西扩张，而印度人进入了次大陆，所过之处，人们无不畏惧。在东方，霍拉桑人（Khwarazmians）、索格底亚那人（Sogdians）、巴克特里亚人（Bactrians）以及其他民族，入侵了人口稀少的达罗毗荼人（Dravidians）等部族占据的土地。与此同时，在西方，米底人和波斯人征服了之前被埃兰人（Elamites）、曼内亚人（Mannaeans）和里海诸部统治的土地，并将他们的语言带给了当地居民。或许可以认为，伊朗人和之后征服了阿塞拜疆、安纳托利亚的突厥人情况相似。

亚述帝国从米底人那里获得马匹，而米底人很快就拥有了足以挑战亚述人的实力。根据希罗多德的说法，基亚克萨雷斯（Cyaxares）将米底人的部落征召兵组织成军队，包括使用长枪的士兵和骑兵，就此建立了一支正规军，然而直到居鲁士大帝统治时期，米底-波斯军队的模式才得到完善。大约同一时期，亚美尼亚人正在从安纳托利亚向阿塞拜疆扩张。

虽然居鲁士大帝通过联姻与米底王室紧密地联系在一起，但大流士大帝才是阿契美尼德帝国真正的建立者。相比之前的王国，这个帝国拥有一个巨大的优势，即拥有世俗的“国王法”，此法居于构成庞大帝国的众多王国的宗教法律之上。“国王法”也正是在数个世纪中将帝国统合在一起的众多因素之一。纳格什-鲁斯泰姆（Naghsh-e-Rustam）的大流士陵墓有这样的铭文：

国王大流士统治多少邦国？看看王位下雕刻的人像，便知波斯之矛经略之广。

在阿契美尼德王朝早期，军队在征服和镇压叛乱时最为高效。不幸的是，随着时间的推移，军队的性质发生了变化。来自各地区的征召部队的加入，使部队越发难以控制，变得不那么“专业”，以至于阿契美尼德王朝的君主开始引入训练有素的希腊人雇佣兵作战。也正因如此，军事天才亚历山大大帝才能率领希腊化士兵进军伊朗，并终结了阿契美尼德王朝的统治。

在波斯历史中的短暂插曲——塞琉古王朝结束后，中亚的一股新势力来到了伊朗，他们就是帕提亚人，而他们的王朝被称为安息（Arsacid）王朝。帕提亚王朝的军队中出现了三种新特征：一是骑兵的“帕提亚箭术”；二是复合弓；三是在两军阵前一对一决斗。虽然手持强劲复合弓的弓骑兵让罗马人心生恐惧，但代表军队前去决斗的勇士，才是这个英雄时代的特征。然而在帕提亚王朝末期，一种人马具装的新型重装骑兵脱颖而出，他们或许是欧洲骑士的先驱。这些就是“全身甲骑兵”。他们手持长枪，让罗马人畏惧不已。也许就是在这一时期，或者更晚的某个时间点，马镫这一全新发明出现，骑兵因此获得了更强大的冲击力以及更多的战斗技能。这个时代的伊朗历史也见证了世界性宗教的曙光，如摩尼信仰，这种新理念促使基督教和琐罗亚斯德教走向了对抗。

萨珊王朝是一个巩固中央政权、组建新式军队的时代。也正是在这个时代，为了获得法律和宗教上的正统地位，宗教和政权相互支持，而非相互争夺境内的最高权威。在与拜占庭帝国和中亚接壤的两条边境线上，战争接连不断，这不仅要求军队时刻备战，也将伊朗带入了金钱和贸易的竞技场。萨珊王朝建立之初，伊朗银币的银含量依旧很高，因此萨珊钱币在各个地区都价值甚高，然而其他地区的钱币贬值了。在原本的农业经济基础上，商贾开始开辟前往远东和非洲的新路线。相比争夺领土并卷入大规模战争，付钱给敌人要容易得多。此时这种情况甚至比阿契美尼德帝国时期还要严重，而且和阿契美尼德王朝的末代君主大流士三世一样，萨珊王朝的末代君主雅兹德吉尔德三世为了躲避阿拉伯人追击，也死在了伊朗东北部。

在本书中，卡韦赫·法鲁赫博士用波斯人的视角，让我们重新审视希腊人和罗马人的观点，审视那些长期掌控着我们如何理解这些战争的一面之词。另一方的视角让人耳目一新，而法鲁赫博士也阐述了这一历史时期的许多波斯的制度，比如萨珊王朝的精锐骑兵“萨瓦兰”。本书从另一个角度展现了古典时代东西方之间的战争。

理查德·纳尔逊·弗赖伊教授

2006年9月