伊朗卫生部报告新增148例新冠肺炎死亡病例，周五新增154例

伊通社（IRNA）北京 07月03电 自美国政府2018年退出伊核协议后，与伊朗就一直各种摩擦不断，特别是伊朗在自己眼皮底下同另一个被制裁国家委内瑞拉做起了生意，这更是让美国不能忍受，之后对伊朗的制裁力度是越来越大，甚至还涉及到其合作伙伴。但在美国看来，这些制裁都只是经济上的，要拔掉伊朗的牙，让其在中东的“盟友”们得不到支持，武器禁运才是关键。