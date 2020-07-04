伊朗卫生部报告新增148例新冠肺炎死亡病例，周五新增154例

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部发言人萨达特拉里表示，自2日中午至3日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例2449例，新增死亡病例148例；伊境内累计确诊237878例，累计死亡11408例，累计治愈198949例，累计进行新冠病毒检测1769520人次；现存确诊病例中重症患者3136人。
萨还表示，胡泽斯坦、库尔德斯坦、克尔曼沙、霍尔木兹甘、布什尔、霍拉桑拉扎维、伊兰姆省处于红色风险状态，德黑兰、法尔斯、马赞德兰、哈马丹、赞詹、锡斯坦-俾路支斯坦、厄尔布尔士省疫情亦较严重。
伊通社（IRNA）北京 07月04电 伊朗卫生部7月4日通报称，该国新增2449例新冠肺炎确诊病例，累计确诊237878例；新增死亡病例148例，累计死亡达11408例。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部发言人萨达特拉里表示，自2日中午至3日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例2449例，新增死亡病例148例；伊境内累计确诊237878例，累计死亡11408例，累计治愈198949例，累计进行新冠病毒检测1769520人次；现存确诊病例中重症患者3136人。
萨还表示，胡泽斯坦、库尔德斯坦、克尔曼沙、霍尔木兹甘、布什尔、霍拉桑拉扎维、伊兰姆省处于红色风险状态，德黑兰、法尔斯、马赞德兰、哈马丹、赞詹、锡斯坦-俾路支斯坦、厄尔布尔士省疫情亦较严重。
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