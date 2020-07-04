伊朗农业农村部：去年渔业产量超一百万吨 占总产量超59%

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗圣战农业部消息，纳比拉·鸿·米莱扎尼（Nabiullah Khon Mirzaei）指出，粮食限制导致了人们往出海生产方面发展。他补充说，2018年世界渔业产量超过2.12亿吨，其中水产养殖业的比例超过54%，渔业占46%。
伊朗渔业组织负责人表示，伊朗渔业组织的生产方法与全球方法一致。他指出，伊朗的渔业总产量在世界上排第23名，在捕鱼业方面排第25名，在水产养殖业方面排第18名，在印度洋的金枪鱼捕鱼方面中排名第二，在印度洋西部捕鱼业方面排名第一。
伊通社（IRNA）德黑兰 07月04电 伊朗渔业组织负责人说，2019年渔业的总产量超过128万吨，其中水产养殖业占41%，渔业占59%。
伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗圣战农业部消息，纳比拉·鸿·米莱扎尼（Nabiullah Khon Mirzaei）指出，粮食限制导致了人们往出海生产方面发展。他补充说，2018年世界渔业产量超过2.12亿吨，其中水产养殖业的比例超过54%，渔业占46%。
伊朗渔业组织负责人表示，伊朗渔业组织的生产方法与全球方法一致。他指出，伊朗的渔业总产量在世界上排第23名，在捕鱼业方面排第25名，在水产养殖业方面排第18名，在印度洋的金枪鱼捕鱼方面中排名第二，在印度洋西部捕鱼业方面排名第一。
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