伊朗最高国家安全委员会秘书长称美国暗杀苏莱曼尼将军导致恐怖主义升级

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗最高安全委员会秘书处周六的消息称，海军上将阿里•沙姆卡尼（Ali Shamkhani）上周六在国家最高安全委员会秘书处，举行的关于暗杀苏莱曼尼及其同伴的政治法律权益追踪会议上表示，美国和犹太复国主义对苏莱曼尼将军及烈士艾布•马赫迪•默罕迪斯的不满和仇恨是由于他们在对抗地区恐怖主义犯罪斗争中的不可替代的作用，以及美国反恐示威的耻辱

伊朗最高国家安全委员会秘书长说，全世界应该对这两名指挥官在真正打击恐怖主义方面的努力和牺牲表示感谢，因为他们的明智指挥和真诚努力阻止了恐怖主义犯罪在世界各地的蔓延。

有关司法、政治、安全、情报和军事机构的官员出席了该会议，并就追踪美军恐怖分子暗杀指挥官苏莱曼尼的案件以及为加快这一进程所采取的行动进行了报告。

当地时间1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆苏莱曼尼（Qasem Soleimani）将军在一场美国总统特朗普自身管的空袭中身亡。

当时，伊朗外长扎里夫随后发表推特称，美国的“国际恐怖主义”行径是极其危险且愚蠢的升级局势的行为。

与此同时，伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）称，严厉的复仇等待着杀死苏莱曼尼的“罪犯”。

“美国针对卡西姆苏莱曼尼的暗杀是一起国际恐怖主义行为。苏莱曼尼是最能有效打击‘伊斯兰国’极端组织、沙姆解放组织、基地组织等的力量。这（暗杀）是极其危险且愚蠢的升级（局势）行为。”扎里夫进而强调，美国将为其“流氓冒险主义”的一切后果承担责任。