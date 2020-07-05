伊朗新增2560例确诊病例 累计治愈超20万例

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部发言人萨达特拉里表示，自4日中午至5日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例2560例，新增死亡病例163例；伊境内累计确诊240438例，累计死亡11571例，累计治愈201330例，累计进行新冠病毒检测1794727人次；现存确诊病例中重症患者3168人。

萨还表示，胡泽斯坦、西阿塞拜疆、东阿塞拜疆、库尔德斯坦、克尔曼沙、霍尔木兹甘、布什尔、霍拉桑拉扎维、伊兰姆省处于红色风险状态，德黑兰、法尔斯、伊斯法罕、马赞德兰、哈马丹、赞詹、锡斯坦-俾路支斯坦、厄尔布尔士、洛雷斯坦省疫情亦较严重。

伊朗总统鲁哈尼4日出席国家疫情防控指挥部会议时表示，伊疫情发生以来新增1500张ICU病床，到今年底前还将增加8000张普通病床，各项防疫工作与世界水平同步。每位患者确诊后都有义务告知曾与自己接触的人并进行自我隔离，部分患者隐瞒了自己的病情，实际是对他人权利的侵犯。

他说，政府要提高民众的相关意识，制定规范制止这种行为。还有一些患者是无症状感染者，因此民众在日常活动中必须保持社交距离，佩戴口罩，避免聚集。明日起民众出入公共场合将被要求强制佩戴口罩，如不佩戴口罩将被拒绝乘坐公共交通或进入政府部门办理业务。政府部门、银行、市政等单位职员办公时也必须佩戴口罩，并通过电子政务减少办事民众聚集。