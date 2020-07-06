伊朗与欧亚经济联盟的贸易额达到24亿美元

伊朗国家通讯社（IRNA）：他说：“自五个EEU成员国的进口量达到了520万吨，价值17.3亿美元，其中11.7亿美元（占67.3％）是根据贸易协定进行的。”

在此期间，伊朗向俄罗斯出口了价值3.67亿美元的商品，占伊朗对EEU出口总额的54％，使之成为伊朗在五个EEU成员国中的主要出口目的地。亚美尼亚次之，为1.64亿美元（24％），哈萨克斯坦为1.04亿美元（15％），吉尔吉斯斯坦为3800万美元（5.6％），白俄罗斯为900万美元（1.3％）。”

在EEU成员国中，俄罗斯是伊朗最大的贸易伙伴。俄罗斯还是EEU对伊朗的最大出口国，出口额超过13.4亿美元，占伊朗从该集团进口总额的80％。哈萨克斯坦次之，为2.897亿美元（16.5％），白俄罗斯为3373万美元（1.9％），亚美尼亚为1000万美元（0.5％），吉尔吉斯斯坦为560万美元（0.32％）。

伊朗与EEU于2018年5月17日在哈萨克斯坦阿斯塔纳签署了为期三年的临时协议，欢迎伊朗加入EEU。这项降低或取消关税的安排是实现伊朗与该联盟五名成员之间自由贸易的第一步。作为优惠贸易协议的一部分，EEU对伊朗商品设定的平均关税为3.1％，而出口到伊朗的EEU商品的平均关税为12.9％。双方在三年临时贸易协定中列出了862种商品。根据协议，伊朗将享受更轻松的出口条款和502项商品的较低关税，而EEU成员国也将享受360项商品的关税。