扎里夫：伊中就《全面合作25年计划》的磋商刚刚开始 中方的看法我们关注到

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外长扎里夫在一次会议中就《伊中全面合作25年计划》表示，在伊朗国内就我们与中国的关系，保守派和改革派都拥有十分激烈的关注，这就非常相似于各派关注到伊核全面协议，但是不幸的是这些人因为不太了解外交政策因此浑然无知地做到一些负面的影响。

他说，关于《伊中全面合作25年计划》我们与中方正在进行磋商并且这方面的谈判是刚刚进行了；中方就此问题有些看法我们正在关注；无论如何我们愿同中方共同努力，稳步推进务实合作。

伊朗外长05号在参加伊朗议会国会议后就《伊中全面合作25年计划》强调，关于该计划没有任何隐藏的信息，而且计划一旦敲定，内容条款随即会向全国公布。

长扎里夫表示，伊朗正在同两种病毒作斗争，其中一种是新冠病毒，另一种是美国单边制裁病毒。伊朗和委内瑞拉两国人民都承受着疫情和美国的压力，因为美国制裁两国金融系统，伊委无法进口食物和药品。

关于伊核协议，扎里夫表示，“我相信伊核协议是一项伟大的外交成就，它是经过认真的谈判和努力才得以实现的。”他强调，伊朗不是首次启动伊核协议争端解决机制，一些欧洲国家认为只有自己有资格启动该机制，但事实并非如此。如果其他国家未能履行其在伊核协议中的义务，伊朗可以选择减少承诺。如果欧洲国家能够履行义务，伊朗准备全面恢复伊核协议。

关于针对伊朗的武器禁运，扎里夫强调，这一禁令无需任何人来解除，它会自发解除，这一事实不会改变，甚至这个问题与欧洲和美国都没有关系。

扎里夫称，伊朗的国防军费预算为170亿美元，而美国向沙特出售武器的数量是伊朗国防预算的三倍。他强调，尽管沙特对于伊朗提出的“霍尔木兹和平倡议”做出负面回应，但伊朗并未放弃。伊朗愿就地区的和平稳定、开展反恐合作等同沙特进行对话，面对美国介入地区事务，扎里夫称“沙特必须知道它不是真正玩家，只是游戏中的一名普通士兵。”