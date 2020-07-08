伊朗第一副总统宣布国家主要出口国家

伊朗国家通讯社（IRNA）：他在外交部针对外国经济关系协调总部会议上针对伊朗2020年将计划出口410亿美元货物的目标说，除了邻国外，我们与中国、印度和俄罗斯的经济关系也至关重要，我们捍卫发展对华战略关系，印度是一个大国，必须谨慎地关注与这些国家之间的经济关系。



第一副总统在谈到该国在各个领域的巨大潜力时说，除了军事力量可以阻止敌人的威慑外，如果我们很好地利用国家的其他能力，例如过境，它将在阻止敌人行动方面发挥有效作用。



贾汉吉里强调了边境市场的重要性，并强调解决该国出口发展中的边境问题，并补充说，我们必须遵守边境卫生协议，以解决国内问题以及邻国的问题。



贾汉吉里在继续强调进出口的必要性时，表示以不需要银行交易的形式进行，取之以清算的形式，并说，用石油结算必需品是国家最根本的需要，政府将大胆地支持这一方案。



他补充说，在美国极限施压战略的高峰期，去年该国出口了1.34亿吨商品，价值410亿美元，进口了3500万吨商品，价值437亿美元。



他强调，我们必须利用一切有效办法和能力促进本国进出口的经济增长和发展，他呼吁外交部采取必要措施，使居住在国外的伊朗人和驻外机构参与经济事务。