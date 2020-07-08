联合国前秘书长谴责特朗普不负责任

伊朗国家通讯社（IRNA）：潘基文日前接受日本共同社采访，强调，全球面临前所未有的危机之际，需要完善各国政府与国际机构携手应对的体制。以下为采访内容。

问：如何看待现状？

答：二战后我们未曾经历过的危机席卷全球。哪个国家都（受新冠疫情影响）并不例外。尽管如此，国际合作意识与多边主义严重受损。

特朗普政府上台后呈现了轻视联合国和多边主义的倾向，加之新冠疫情，情况进一步恶化。作为联合国前秘书长，对此深感遗憾。

问：特朗普批评WHO偏向中国，宣布将停止出资。

答：谴责WHO并不能解决问题。这是很不负责任的态度。这与正处于战争阶段却在战场不帮助伙伴如出一辙。世界上不存在完美的组织。（源头）是否为中国武汉可在日后调查，目前应优先积极支持WHO救出（新冠感染者）生命。

问：您担任联合国秘书长期间的2014年，埃博拉出血热疫情在西非蔓延。

答：联合国安理会当时的决议称，这相当于对国际和平与安全的威胁，向当地派遣了联合国埃博拉疫情应急特派团（UNMEER）。若像此次这样美中对立，整体上无法运转。新冠是疾病，并非政治问题。

问：新冠疫情带来的教训是什么？

答：必须完善发生大规模疾病时国际性联盟自动运转的组织体制。需要以WHO和联合国秘书长为核心，让世界银行、国际货币基金组织（IMF）等联合国机构以及各地开发银行有效发挥作用。

问：日本的作用是什么？

答：希望日本作为世界第三大经济体以及亚洲唯一的七国集团（G7）成员，发挥与之匹配的领导力，并同美中以及欧盟（EU）展开合作。

有关政治问题，日韩关系处于不理想的状况，令人遗憾。非常希望双方以新冠疫情为契机举行首脑及阁僚之间的会议，建立相互合作的体制。