2020年7月8日 上午10:27
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联合国前秘书长谴责特朗普不负责任

联合国前秘书长谴责特朗普不负责任

伊通社（IRNA）德黑兰 07月08电 联合国前秘书长潘基文指责美国总统特朗普围绕应对新型冠状病毒疫情宣布退出世界卫生组织（WHO）“不负责任”。

伊朗国家通讯社（IRNA）：潘基文日前接受日本共同社采访，强调，全球面临前所未有的危机之际，需要完善各国政府与国际机构携手应对的体制。以下为采访内容。

问：如何看待现状？

答：二战后我们未曾经历过的危机席卷全球。哪个国家都（受新冠疫情影响）并不例外。尽管如此，国际合作意识与多边主义严重受损。

特朗普政府上台后呈现了轻视联合国和多边主义的倾向，加之新冠疫情，情况进一步恶化。作为联合国前秘书长，对此深感遗憾。

问：特朗普批评WHO偏向中国，宣布将停止出资。

答：谴责WHO并不能解决问题。这是很不负责任的态度。这与正处于战争阶段却在战场不帮助伙伴如出一辙。世界上不存在完美的组织。（源头）是否为中国武汉可在日后调查，目前应优先积极支持WHO救出（新冠感染者）生命。

问：您担任联合国秘书长期间的2014年，埃博拉出血热疫情在西非蔓延。

答：联合国安理会当时的决议称，这相当于对国际和平与安全的威胁，向当地派遣了联合国埃博拉疫情应急特派团（UNMEER）。若像此次这样美中对立，整体上无法运转。新冠是疾病，并非政治问题。

问：新冠疫情带来的教训是什么？

答：必须完善发生大规模疾病时国际性联盟自动运转的组织体制。需要以WHO和联合国秘书长为核心，让世界银行、国际货币基金组织（IMF）等联合国机构以及各地开发银行有效发挥作用。

问：日本的作用是什么？

答：希望日本作为世界第三大经济体以及亚洲唯一的七国集团（G7）成员，发挥与之匹配的领导力，并同美中以及欧盟（EU）展开合作。

有关政治问题，日韩关系处于不理想的状况，令人遗憾。非常希望双方以新冠疫情为契机举行首脑及阁僚之间的会议，建立相互合作的体制。

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