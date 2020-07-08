伊朗总统办公室主任称一些外国媒体已开始破坏伊中友好关系

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统办公室主任瓦诶兹（Mahmud Vaezi）称，不幸的一些外国媒体已开始破坏伊中友好关系。

他说，伊朗伊斯兰共和国政府通过的任何方案最终还需要议会批准，所以不存在有隐瞒的地方，也不会有损害国家利益的协议条款。

伊朗总统办公室主任表示，遗憾的是，国内一些不明真相的民众被西方媒体带偏。

瓦诶兹说，伊中双边合作造福了两国和两国人民，也是一个平等互利、合作共赢、共同发展的典范。

与此同时，伊朗外交部发言人穆萨维对此质疑进行回应，在其推特账号上称：既没有向中国转交岛屿，也没有中方军队出现，也没有其他损害国家利益的内容。

穆萨维表示，中国是很快将成为世界第一大经济体，合作计划符合伊中两国的国家利益。

同日他在例行记者会上强调，说合作计划中出卖伊朗国家利益完全是西方媒体在炒作，在向民众传递错误信息。敌人就是想要搅乱伊朗，不想看到伊朗的发展。

7月5日，在伊朗议会召开的公开会议上，伊外长扎夫里回应称，政府批准的25年合作计划完全符合国家利益和战略需要，是伊中两国领导人在2016年达成战略合作关系的基础上，为寻求长期合作所做出的延伸；关于该计划没有任何隐藏信息，计划一旦敲定，内容条款随即会向全国公布。