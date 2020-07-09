伊朗人每年消费200万克拉宝石

伊朗国家通讯社（IRNA）：胡大大·贾瑞布·普洱说，据预测，到2026年底，服务于该领域的工人人数将达到50万人，到2031将达到65万人。

在谈到政府为促进宝石出口所做的努力时，他说，发展国内和出口市场、法律改革、取消增值税和保险豁免以及防止走私是宝石生产和出口的重要措施。

全球宝石和半宝石贸易额超过一千亿美元，但一些专家猜测，伊朗每年在这个市场的份额约占5%。

伊朗一直被称为世界十大矿产国家之一，据审查显示，伊朗有250多种宝石，包括红宝石，绿松石，蜜蜡和祖母绿。