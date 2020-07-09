俄罗斯驻美大使：美国没有依据恢复对伊朗的国际制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社报道，他在华盛顿国家利益中心组织在线讨论中表示：

“美国退出了联合全面行动计划。这意味着无任何权利启动或开始执行联合国安理会第2231号决议的规定……我们不认为这一决定有任何法律和技术依据。当然，我们将反对美国在这一轨道上的任何行动。”

伊朗外长扎里夫最近表示，伊朗正在同两种病毒作斗争，其中一种是新冠病毒，另一种是美国单边制裁病毒。伊朗和委内瑞拉两国人民都承受着疫情和美国的压力，因为美国制裁两国金融系统，伊委无法进口食物和药品。

关于伊核协议，扎里夫表示，“我相信伊核协议是一项伟大的外交成就，它是经过认真的谈判和努力才得以实现的。”他强调，伊朗不是首次启动伊核协议争端解决机制，一些欧洲国家认为只有自己有资格启动该机制，但事实并非如此。如果其他国家未能履行其在伊核协议中的义务，伊朗可以选择减少承诺。如果欧洲国家能够履行义务，伊朗准备全面恢复伊核协议。

关于针对伊朗的武器禁运，扎里夫强调，这一禁令无需任何人来解除，它会自发解除，这一事实不会改变，甚至这个问题与欧洲和美国都没有关系。

扎里夫称，伊朗的国防军费预算为170亿美元，而美国向沙特出售武器的数量是伊朗国防预算的三倍。他强调，尽管沙特对于伊朗提出的“霍尔木兹和平倡议”做出负面回应，但伊朗并未放弃。伊朗愿就地区的和平稳定、开展反恐合作等同沙特进行对话，面对美国介入地区事务，扎里夫称“沙特必须知道它不是真正玩家，只是游戏中的一名普通士兵。”