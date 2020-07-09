马劳耶尔世界公园，让你足不出户看遍世界美景——从波斯波利斯到中国长城

伊朗国家通讯社（IRNA）：“微世界”大型旅游综合体位于马劳耶尔（Malayer）市的最高点的健康之路，这儿可以被称为世界旅游站，多年来，吸引了国内外大量的游客，前景可谓光明。

目前，“微世界”大型娱乐和旅游综合体拥有10多个历史地标，如波斯波利斯、雅典卫城、比萨斜塔、哈菲兹和哈亚姆的坟墓、维斯克桥、三座埃及的金字塔、埃菲尔铁塔、33孔桥、名望花园及其他世界地标也正在建设中。

马劳耶尔（Malayer）市市长侯赛因巴巴伊（HosseinBabaei）周一在记者会上说，“微世界”大型娱乐和旅游综合体是我国西部最具潜力的旅游的建设之一，我们有能力完成今年这个娱乐和旅游综合体的很大一部分。

中国长城的“微世界”策划者

他说，现在正在建造的项目有中国的长城，名望花园，与伊朗和世界名人的安装，肖哈达广场与牺牲和殉难的铭文，加布斯塔，智利著名的雕塑和瀑布与一个封闭的承包商和埃及金字塔，埃菲尔铁塔以及太阳宫的纪念碑都即将完工。

马劳耶尔（Malayer）市市长继续说，埃及的三座金字塔胡夫金字塔、哈夫勒金字塔和芒格勒金字塔已经开始建造，胡夫的金字塔是其中最大的建筑，也是世界上唯一幸存的七大奇迹之一，我们希望可以按照计划在今年的9月份完成，届时7个政府将一同见证它的完工和开放。

巴巴伊表示兴建"微世界"建筑群对于中长期旅游业发展影响积极，以此可以吸引国内外游客。他表示，希望旅游业的发展可以为经济增长提供动力，给马劳耶尔（Malayer）市民带来更多的就业机会和经济机遇。