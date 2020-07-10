电影评论：《小鞋子》，一部超感人的伊朗电影

伊朗国家通讯社（IRNA）：小时候，你是否有这样的感觉，明明自己年纪不大， 却感觉每一步都踩在人生的关卡上，父母的教育，使得我们每天努力学习，争取做个三好学生。不努力的话，就进不了重点中学，中考就会失败，就考不上重点高中，就进不了大学，不敢走错一步。老师告诉你，不完成作业就是万恶之源，意味着你会终身懒散，于是每次回家的你，没有完成作业像是天塌下来一样，学习好就是好孩子，学习不好就是坏孩子等等许多这样的情形。殊不知，这样的学习和生活，抹去了我们童年的纯真，抹去了我们那时应该有的东西。长大后你渐渐明白，原来，我失去了那么多东西啊！所以我相信，即使今天的你已不再那么单纯，相信生活就是硬币，只有正反两面可供选择，但依然跟小时候一样，被各种无形的压力束缚着，束缚着自己的梦想，束缚着自己想要的人生。

妹妹的小鞋子不小心被哥哥弄丢了，他并没有推卸责任和逃避责任，而是选择担当。对于妹妹，阿里始终是怀有愧疚的，他想尽办法来补偿妹妹。成绩优异的阿里，获得了一支精美的铅笔，我想，他自己也很喜欢这支笔吧，回到家，他小心翼翼地拿出那只铅笔递给妹妹，看着妹妹从生气到高兴的样子，阿里也跟着笑了，不善表达的他只会看着妹妹傻傻的笑，眼神里充满了对妹妹的关心与爱护。这种兄妹之间的感情，是那么的纯洁，是那么的感动，但是在平淡无奇的生活当中，总会被忽视。他爱妹妹，只是希望妹妹能够多些快乐，多些笑容。

从小时候应付各种考试，到社会上为了金钱与物质奋斗，对于爱这种东西，我们早已没有了概念，早已分不清身边的人是真爱还是假爱。不管是亲情也好，爱情也好，友情也罢，都需要一份真正的爱，而不是仅仅靠着金钱来维持着，但现实生活中，真正做到的又有多少呢？在这个物欲横流的时代，利益至上的时代，纯洁的爱似乎变得那么廉价。爱不是敷衍，是一种责任。爱不是你买几个“廉价”的营养品，爱不是你口头上说说而已，爱不是每天虚伪的嘘寒问暖，爱更不是你假仁假义的孝心！爱是一种陪伴，不仅是生活上的，更是心灵上的。当哥哥拿出那支精美的铅笔时，当哥哥为了一双球鞋去参加运动会时，当影片最后，父亲自行车上为妹妹买的那双好看的小鞋子时，无时无刻都在刻画一种纯洁的爱，这样的爱是无价的。当你某天，真正放下了那些虚幻的东西的时候，你才会觉得，原来拥有一份纯洁的爱是那么美好，是那么令人向往的。