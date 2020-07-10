俄常驻联合国代表：通过延长对伊朗武器禁运期限决议不存在前景

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社报道，他在接受在线采访时表示：“这个决议的前景非常悲观，也就是说不存在前景。”

美国此前向安理会提交延长对伊朗武器禁运期限的决议草案，对伊的武器禁运将与今年秋季到期。

与此同时，俄罗斯驻美大使阿纳托利∙安东诺夫7月9日称，俄罗斯不认为美国可能企图将对伊朗的国际制裁恢复到有关伊朗核计划的联合全面行动计划之前的水平有任何法律依据。

他在华盛顿国家利益中心组织在线讨论中表示：

“美国退出了联合全面行动计划。这意味着无任何权利启动或开始执行联合国安理会第2231号决议的规定……我们不认为这一决定有任何法律和技术依据。当然，我们将反对美国在这一轨道上的任何行动。”

伊朗外长扎里夫最近表示，伊朗正在同两种病毒作斗争，其中一种是新冠病毒，另一种是美国单边制裁病毒。伊朗和委内瑞拉两国人民都承受着疫情和美国的压力，因为美国制裁两国金融系统，伊委无法进口食物和药品。

关于伊核协议，扎里夫表示，“我相信伊核协议是一项伟大的外交成就，它是经过认真的谈判和努力才得以实现的。”他强调，伊朗不是首次启动伊核协议争端解决机制，一些欧洲国家认为只有自己有资格启动该机制，但事实并非如此。如果其他国家未能履行其在伊核协议中的义务，伊朗可以选择减少承诺。如果欧洲国家能够履行义务，伊朗准备全面恢复伊核协议。

关于针对伊朗的武器禁运，扎里夫强调，这一禁令无需任何人来解除，它会自发解除，这一事实不会改变，甚至这个问题与欧洲和美国都没有关系。

扎里夫称，伊朗的国防军费预算为170亿美元，而美国向沙特出售武器的数量是伊朗国防预算的三倍。他强调，尽管沙特对于伊朗提出的“霍尔木兹和平倡议”做出负面回应，但伊朗并未放弃。伊朗愿就地区的和平稳定、开展反恐合作等同沙特进行对话，面对美国介入地区事务，扎里夫称“沙特必须知道它不是真正玩家，只是游戏中的一名普通士兵。”