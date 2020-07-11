波斯双星赛季已进35球，欲争欧洲联赛最佳射手，曾联手羞辱过国

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国体育媒体报道，俄超第27轮，已经提前夺冠的泽尼特2-1击败索契，伊朗前锋阿兹蒙打进了本赛季个人第14粒俄超进球，打破了上赛季夺得俄超银靴时自己创造的纪录。14个进球也成为俄超联赛单赛季亚洲球员的最高进球纪录。26次出场，阿兹蒙打进14球助攻6次，是俄超赛场的超级明星。剩余3轮联赛，他更有冲击金靴的希望。目前，俄超射手榜排名第一的是阿兹蒙的队友，俄罗斯国脚久巴。不过阿兹蒙只落后队友2球，后3轮争夺金靴依然有机会。

另一边，时隔一天，阿兹蒙的伊朗国家队队友塔雷米在葡超联赛第31轮的比赛再次破门，复赛后7轮葡超联赛打进6球，是葡超联赛同期进球最多的球员。塔雷米本轮再次利用点球机会得分，同样他在葡超联赛已经打进14球，排名射手榜第三，距离榜首球员差距也只有3球。而本赛季是塔雷米登陆欧洲联赛的处子赛季，能够取得这样的成绩十分了得。14个进球也是亚洲球员在葡超联赛单赛季的进球纪录。

葡超联赛和俄超联赛是仅次于五大联赛的欧洲主流联赛，阿兹蒙和塔雷米能够打进这么多进球，确实是超强能力的最佳体现。本赛季欧洲联赛中，他们二人的联赛进球数并列亚洲第一，并且都有希望在最后几轮赛事去争夺欧洲联赛金靴。两位波斯神锋已经成为金靴热门人选，同时也早已成为夏季转会期的香饽饽。

目前，赛季各项赛事中，阿兹蒙打进18球排名欧洲联赛亚洲球员第一，初到欧洲的塔雷米也有17球进账。他们二人合力打进35球，火力十足。阿兹蒙已经帮助泽尼特在俄超成功卫冕，而塔雷米也助不太知名的葡超俱乐部阿维河冲击欧战资格。

上个赛季，伊朗人贾汉巴赫什曾拿下荷甲金靴，而本赛季两大伊朗前锋则用更具说服力的表现引来了欧洲多家大牌俱乐部的关注。一年多前，阿兹蒙和塔雷米曾经在亚洲杯赛羞辱过中国男足，两个伊朗人未来很长一段时间依然是称霸亚洲足球的重要球星，这一点并不是国足归化几名外籍球员就能有所改观的。

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