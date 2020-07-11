伊朗常驻联合国代表：暗杀苏莱曼尼将军是美政府恐怖主义的典型例子

伊朗国家通讯社（IRNA）：马吉德·塔赫特·拉万奇（Majid Takhte Ravanchi）星期五在反恐周视频会议上称，反恐英雄苏莱曼尼将军在伊拉克地区进行正式访问时，遭到美国恐怖性的暗杀，显然是一个国家恐怖主义的例证，且严重违反了国际法的基本准则。肇事者应该对对此负刑事责任。

他还称巴勒斯坦人民正在遭受残酷的镇压，这是最严重的恐怖主义类型，国际社会必须谴责这种恐怖主义。

伊朗常驻联合国代表说，打击恐怖主义的唯一方法是加强多边主义并通过国际合作加大规模集体谴责恐怖主义。

他将美国对伊朗的强制性行动描述为违反人权、伊朗人民的发展权和生命权的结构性暴力，是恐怖主义的明显例子，在更大范围内是故意针对平民百姓并蓄意造成重大伤害的经济恐怖主义。

伊朗常驻联合国代表在回应美国代表对伊朗伊斯兰共和国的指控时说，伊朗从一开始就与ISIS和基地等组织进行对抗，伊朗一直站在该地区打击恐怖主义的最前沿，相比之下，美国在该地区的干预政策是延恐怖主义在该地区和世界各地蔓的主要因素。

塔赫特·拉万奇补充说，美国也是“伪善集团”的主要支持者。“伪善集团”是最臭名昭著的恐怖组织之一，已经杀死了12,000多名伊朗人和大量伊拉克人。

他指责美国为也门提供致命武器，持续实施暴行并杀害该国的无辜人民。