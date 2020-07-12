伊通社专访伊朗驻华大使——面对伊中25年合作计划，美国反对是可预测的

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻华大使穆罕默德·凯沙瓦兹扎德（Mohammad Keshavarz zade）在接受伊朗国家通讯社（IRNA）采访时表示，对伊朗和中国全面计划的攻击实在荒谬可笑。并补充说，像美国这样的国家对我们实施令人发指的制裁，甚至在日本和韩国等其他国家冻结我们的资金，不允许我们用这笔钱来购买防疫药品和食物，难道现在舅舅比亲妈都亲了吗？实在是猫哭耗子假慈悲，荒谬绝伦。

他认为这种“荒谬和滑稽的想法"是侮辱伊朗人民集体智慧的一种形式，并说，"声称在伊中全面合作计划中，伊方将一些岛屿转移到中国或在伊朗部署中国军队“的说法真可谓荒谬无比，这是一种负面的宣传。

伊朗驻华大使批评了伊朗国内的一些重新发布此类新闻的媒体，并说，这些指控都是一些没有根据的谎言。当然，如果我们能继续推进这个合作计划，无疑对我们与世界各国的关系产生积极影响。

美国人失败的尝试

伊朗驻华大使补充说，美国试图孤立伊朗，并声称在未来六个月内将采取一些行动，以致伊朗会乖乖来到谈判桌前，接受美国的一切要求，因此，这个提出六个月假设的国家当得知伊中的25年全面合作计划时，一定是反对的。

伊中25年合作计划是一个“路线图”

伊朗驻华大使说，伊中全面合作计划实际上是两国之间的全面方案，是“京德关系路线图”，是为了发展双边的各个领域合作。

凯沙瓦扎德表示，我们正在准备与中国建立的关系路线图像一盏明灯，它将在该计划框架中显示出一条清晰的道路，在该计划的框架内，我们将不仅仅是商品的进口商，我国的土地、航空和太空方面的基础设施发展也包括在25年计划中。

协调计划的编排

他补充说，该计划时专家联合工作的结果，在这方面已经获得该国做高官员的授意。

凯沙瓦扎德补充说，除该计划外，它已经在各部委和伊斯兰议会中得到专家的研究，如果其中有任何一部分违背国家利益，那肯定是不可接受的。

他说，我认为我们还可以与其他国家设计和签署类似的合作计划。

与中国合作的数千年历史

伊朗驻华大使在采访开始时指出，两国的历史关系了追溯到的丝绸之路，距今已有数千年历史，两国的关系始终建立在相互尊重和共同利益的基础上。

在关系的新纪元中，明年我们将迎接伊中关系建交50周年，我们的关系一直在向前发展，并在共同利益和相互尊重的基础上发展。

他介绍了伊中全面合作的历史，并说，2016年，中国国家主席习近平访问了伊朗，将两国关系提升到"全面战略伙伴关系"的水平，并在此行程中介绍了伊朗和中国25年合作计划。

凯沙瓦尔兹·扎德强调，按照该计划，各个部门都已在该计划上进行了研究和讨论，各个工作都在被安排和部署，2018年伊朗伊斯兰议会议长阿里拉里贾尼访问了中国并在北京会见了中国国家主席习近平，该计划再次被提出，直到去年在外交部长访华期间，将此计划协议提交给了中方，并对计划中要解决的问题进行了审查。

世界都对与中国的关系发展感兴趣

他概述了中国经济在世界上实力，并说中国拥有世界上最大的外汇储备，并且经济增长占世界经济增长的15%，因此，世界上所有主要国家都有兴趣扩大与中国的关系。

中国是中东各国，包括阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯和其他几个国家的第一贸易伙伴关系国，此领域伊朗有机会利用中国存在的现有设施，以加快吗发展。

在与中国的关系中，出口占进口的主导地位

伊朗驻华大使继续说，去年，德黑兰和北京之间的商业关系达到230亿美元，我们的出口超过了从中国的进口，现在中国作为伊朗商品的进口国， 在未来，我们的经济增长一定会硕果累累，中国被认为是我们经济增长和发展的重要角色。