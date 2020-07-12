专访前驻华大使曼苏里——伊中合作计划将提升以来区域战略地位

伊朗国家通讯社（IRNA）：贾瓦德·曼苏里（Javad Mansuri）在接受伊朗通讯社政治记者的采访时表示，一些伊中反对派媒体发布一些反对伊朗和中国的25年合作计划是自然的。并说， 此类媒体没有真实准确的证据，只能从敌人的立场上展示其内容。

伊朗前驻华大使指出，缺乏媒体素养是社会问题之一，他指出了媒体意识的责任，比如必须提高像伊朗国家通讯社这类有信誉的媒体的知名度，以告知社会，使其有能力去理解和分析新闻。

在谈到德黑兰与北京之间非常广泛的历史关系时，曼苏里称中国是伊朗在国际体系中的重要经济伙伴之一，并补充说，伊中两国在东亚和西亚由于其共同性可以在该地区产生巨大影响。两国近年来的合作取得了长足的进步。

这位中国问题专家指出，德黑兰-北京的任何短期或长期的规划和合作都会有敌人出来反对和抗议，并补充说，有些内部人士也在评论这个问题前没有进行阅读和审查，这就会导致把大众引导到敌方的结果。也许对于处于该问题环境的我们来说，这是一种非正常的题目，其角度无法解释甚至否认。

欧美对伊中文件的签署感到担忧

曼苏里在谈到美欧对伊中25年合作计划文件的担忧时说，在这种情况下，西方的担忧是显而易见的，因为他们不希望中东的竞争对手限制自己的利益。即使是敌人也得不到这笔钱，但他们正试图通过广泛的间谍活动来使两国之间的关系变差。

伊朗前驻华大使说，伊朗和中国的合作可以对东亚产生深远影响，也将使得伊朗在西亚的地位得到加强。

需要把美元从该国的经济交流中逐步消除

在谈到伊朗在经济交易中取消美元的30年计划将延迟时，曼苏里说，政府逐渐将美元从其经济交易中撤出是正确的。 我们的经济运动必须与我们的政治目标平行。 当美国是我们的敌人并影响到我们的经济时，我们还必须考虑从经济贸易中撤出美元。在当前情况下，使用人民币可能会对我们的经济产生一定的积极影响。

这位前外交官说，比如，人们认为中国政府应该考虑我们的利益，这是伊朗社会的普遍错误认知，世界上每个政府都有责任保护其国家利益。 我们必须掌握这种艺术，以平衡我们在与其他国家的关系中的利益。

长期协议取决于政治发展

曼苏里说，长期协议是政治发展的基础，如果与中国签署了25年合作的路线图，不能确定它将在未来25年内一定会实施，但在未来几年内可能会发生某些事情，使得该文件失效。'因此，反对派说我们将伊朗出售给中国已有25年之久，这是一个错误的说法。