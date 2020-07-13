伊朗外交部称最近对伊中25年合作计划的攻击属于境外的行动

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）说，一直以来伊朗伊斯兰共和国准备对外友好各国签署各领域的合作备忘录。

他说，毫无疑问的是最近对伊中25年合作计划的攻击属于境外管理的行动，并且正对此问题一些反革命组织的行动是众所周知的。

穆萨维表示，伊方已把“伊中25年合作计划”的最终草案设计好，并应该把这份文件转达中国朋友，然后通过一些双边的协商就此计划达成一致。双方定稿该文件之后我们能把它算为两国新合作的基础和未来合作的路线图。

伊朗外交部发言人说，与此同时我们宣布德黑兰已经准备在一个战略性的框架与其他友好国家签署类似长期的合作计划。

最近伊朗驻华大使穆罕默德·凯沙瓦兹扎德（Mohammad Keshavarz zade）在接受伊朗国家通讯社（IRNA）采访时表示，对伊朗和中国全面计划的攻击实在荒谬可笑。并补充说，像美国这样的国家对我们实施令人发指的制裁，甚至在日本和韩国等其他国家冻结我们的资金，不允许我们用这笔钱来购买防疫药品和食物，难道现在舅舅比亲妈都亲了吗？实在是猫哭耗子假慈悲，荒谬绝伦。

他认为这种“荒谬和滑稽的想法"是侮辱伊朗人民集体智慧的一种形式，并说，"声称在伊中全面合作计划中，伊方将一些岛屿转移到中国或在伊朗部署中国军队“的说法真可谓荒谬无比，这是一种负面的宣传。

伊朗驻华大使批评了伊朗国内的一些重新发布此类新闻的媒体，并说，这些指控都是一些没有根据的谎言。当然，如果我们能继续推进这个合作计划，无疑对我们与世界各国的关系产生积极影响。

同时，伊朗总统办公室主任瓦诶兹说，最近一些外国媒体开始破坏伊中友好关系，但是我们两国双边合作造福了两国和两国人民，也是一个平等互利、共赢的典范。

伊朗总统办公室主任瓦诶兹（Mahmud Vaezi）称，不幸的一些外国媒体已开始破坏伊中友好关系。

他说，伊朗伊斯兰共和国政府通过的任何方案最终还需要议会批准，所以不存在有隐瞒的地方，也不会有损害国家利益的协议条款。

伊朗总统办公室主任表示，遗憾的是，国内一些不明真相的民众被西方媒体带偏。

瓦诶兹说，伊中双边合作造福了两国和两国人民，也是一个平等互利、合作共赢、共同发展的典范。

与此同时，伊朗外交部发言人穆萨维对此质疑进行回应，在其推特账号上称：既没有向中国转交岛屿，也没有中方军队出现，也没有其他损害国家利益的内容。

穆萨维表示，中国是很快将成为世界第一大经济体，合作计划符合伊中两国的国家利益。

同日他在例行记者会上强调，说合作计划中出卖伊朗国家利益完全是西方媒体在炒作，在向民众传递错误信息。敌人就是想要搅乱伊朗，不想看到伊朗的发展。

7月5日，在伊朗议会召开的公开会议上，伊外长扎夫里回应称，政府批准的25年合作计划完全符合国家利益和战略需要，是伊中两国领导人在2016年达成战略合作关系的基础上，为寻求长期合作所做出的延伸；关于该计划没有任何隐藏信息，计划一旦敲定，内容条款随即会向全国公布。