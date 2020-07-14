伊朗口罩日产量增至逾650 万只

伊朗国家通讯社（IRNA）：迈赫迪·萨德吉·尼亚拉基（Mehdi Sadeghi Niaraki）今天（星期一）在接受伊朗国家通讯社经济记者采访时表示，该国已装好的口罩生产线每天可以生产600多万个三层口罩和50多万个N95口罩。

工业部工业事务副处长说：，在N95口罩生产领域，我们甚至有过剩的生产，直到最近，过剩的N95口罩已经出口了，但现在已经禁止了其出口。

据萨德奇·尼亚拉基（Sadeghi Niaraki）说，酒精、防护服和各种清洁剂在国内不存在短缺情况，在大多数地区，我们都有多余的生产。

伊朗卫生部发言人萨达特拉里表示，自12日中午至13日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例2349例，新增死亡病例203例，新增治愈病例2546例；伊境内累计确诊259652例，累计死亡13032例，累计治愈222539例，累计进行新冠病毒检测1997967人次；现存确诊病例24081例，其中重症患者3375人。

萨还表示，今日新增确诊病例中，768例为轻症患者，另外1581例需住院治疗。

她说，胡泽斯坦、霍拉桑拉扎维、西阿塞拜疆、马赞德兰省处于红色风险状态，德黑兰、法尔斯、克尔曼、厄尔布尔士、科吉卢韦耶-博韦尔艾哈迈德、古勒斯坦、布什尔、霍尔木兹甘、东阿塞拜疆省疫情亦较严重。