伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社报道吗，俄罗斯外交部在《联合全面行动计划》（即伊核协议）签署五周年之际发表的声明中说，存在重新稳定伊核协议的机会，别无选择，莫斯科将鼓励伙伴共同保护该计划免受美国的攻击。

俄外交部在声明中说：存在重新稳定伊核协议的机会。俄罗斯打算为此做出一切努力，鼓励伙伴在寻求冲突降级并保护伊核协议免受美国攻击方面进行有意义地合作。”

俄外交部指出：“目前没有这个协议的替代方案。”他补充说，伊核协议反对方的议程只集中在摧毁协议上，为了自己的野心，他们准备升级中东的军事政治紧张局势，并在联合国安理会挑起危机，以完成他们的选举任务。

莫斯科还呼吁伊核协议的所有伙伴和联合国成员国“表现出政治意愿并捍卫”该计划。

伊朗和伊核问题六国于2015年7月达成解决伊朗核问题的《联合全面行动计划》（即伊核协议）。协议得到履行的情况下，联合国安理会、美国和欧盟应完全解除对伊朗实施的经济和金融制裁应。

协议还规定在五年后解除对伊朗的武器禁运。2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，包括针对与伊朗开展业务的国家的次级制裁。

2019年5月，伊朗宣布分阶段停止履行伊核协议部分条款，要求伊核协议其他缔约方履行协议义务。

