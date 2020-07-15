伊核协议签署五周年 伊朗外长扎里夫发推

伊朗国家通讯社（IRNA）：7月14日是伊核协议达成5周年纪念日，伊朗外长扎里夫当天发推表示：伊核协议是近十年来最重要的外交成果，（5周年纪念日）也提醒人们，美国无法无天的行径不应成为国际规范的准绳。

对法律和外交的藐视，使美国在全球声名狼藉。美国对法律和外交的藐视，不仅威胁全球安全，也将反噬美国自身。

昨日，中国外交部发言人华春莹也就伊朗核协议问题发表了谈话。

据中国外交部官网报道，7月14日是伊核问题全面协议达成五周年纪念日。6月7日，王毅国务委员兼外长专门致函联合国秘书长和安理会轮值主席，全面阐述了中国在伊朗核问题上的立场主张。今天，我愿借此机会重申中方对全面协议的坚定支持。

五年前，伊朗核问题六国（中国、俄罗斯、法国、德国、英国、美国）及欧盟与伊朗在维也纳达成历史性的全面协议。联合国安理会随后通过第2231号决议，核可了这一多边外交的重要成果。全面协议已成为国际核不扩散体系的关键组成部分，成为维护国际与地区和平稳定的重要积极因素，成为践行多边主义解决地区热点问题的有益实践。

令人遗憾的是，美国近年来奉行单边主义，放弃自身国际义务，大肆毁约、“退群”。美方2018年5月退出全面协议，并极力阻挠其他方执行协议，明显违反安理会第2231号决议，引发伊核局势持续紧张。当前，美方正竭力推动安理会延长对伊武器禁运，并威胁启动安理会快速恢复对伊制裁，试图进一步破坏全面协议。

中方认为，维护和执行好全面协议是解决伊核问题的正确途径。伊朗减少履行协议是美国极限施压的结果，全面协议各方应在联合委员会框架下加强对话协商，按照分步对等思路寻求解决履约争端的方案，恢复全面协议权利和义务的平衡。各方应支持国际原子能机构与伊朗加强对话合作，尽快妥善解决保障监督问题。同时，国际社会应共同反对美国推动安理会延长或恢复对伊制裁，敦促美方回归遵守全面协议和安理会决议的正确轨道。

在伊核问题上，中方的出发点始终是维护国际核不扩散体系及中东和平稳定，维护多边主义及联合国的权威，维护以国际法为基础的国际秩序。在全面协议谈判过程中，中方积极劝和促谈，在关键时刻提出中国方案，为达成协议做出了应有贡献。在全面协议执行中，中方认真履行义务，牵头阿拉克重水堆改造取得积极进展，成为全面协议履约的重要亮点。不管国际形势如何变幻，中方将始终站在历史正确的一边，与协议其他各方一道，继续推动伊核问题政治外交解决进程。同时，我们也将坚定维护自身合法权益。