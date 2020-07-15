伊朗政府发言人：美退出伊核协议是在孤立和羞辱自己

伊朗国家通讯社（IRNA）：7月14日是伊核问题全面协议达成五周年纪念日。当天，伊朗政府发言人阿里·拉比埃（Ali Rabiei）表示，伊核协议在多边外交合作中具有重要意义，美国单方面退出伊核协议的行为孤立和羞辱了美国自身；而美国对伊朗的制裁措施不仅损害伊朗民众的利益，而且遭到了国际社会乃至美国国内的批评和指责。

与此同时，伊朗外长扎里夫当天发推表示：伊核协议是近十年来最重要的外交成果，（5周年纪念日）也提醒人们，美国无法无天的行径不应成为国际规范的准绳。

对法律和外交的藐视，使美国在全球声名狼藉。美国对法律和外交的藐视，不仅威胁全球安全，也将反噬美国自身。

俄罗斯外交部也在伊核协议签署五周年之际发表的声明中说，存在重新稳定伊核协议的机会，别无选择，莫斯科将鼓励伙伴共同保护该计划免受美国的攻击。

俄外交部在声明中说：存在重新稳定伊核协议的机会。俄罗斯打算为此做出一切努力，鼓励伙伴在寻求冲突降级并保护伊核协议免受美国攻击方面进行有意义地合作。”

俄外交部指出：“目前没有这个协议的替代方案。”他补充说，伊核协议反对方的议程只集中在摧毁协议上，为了自己的野心，他们准备升级中东的军事政治紧张局势，并在联合国安理会挑起危机，以完成他们的选举任务。

莫斯科还呼吁伊核协议的所有伙伴和联合国成员国“表现出政治意愿并捍卫”该计划。

伊朗和伊核问题六国于2015年7月达成解决伊朗核问题的《联合全面行动计划》（即伊核协议）。协议得到履行的情况下，联合国安理会、美国和欧盟应完全解除对伊朗实施的经济和金融制裁应。

协议还规定在五年后解除对伊朗的武器禁运。2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，包括针对与伊朗开展业务的国家的次级制裁。

2019年5月，伊朗宣布分阶段停止履行伊核协议部分条款，要求伊核协议其他缔约方履行协议义务。