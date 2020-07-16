伊朗驻华使馆官方微信开通，首篇文章回顾中伊双边关系发展史

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻华大使馆官方微信公众号7月14日正式开通。该公众号在其首篇文章中自称“波斯小昭”，显然是借鉴了金庸武侠小说《倚天屠龙记》中的人物角色名字。

文章称，希望借此为伊中两国公共外交提供一个互动新平台，架起一座联结两个伟大文明的精神桥梁。

文章还回顾了两国的双边关系发展史、“一带一路”倡议下的合作以及新冠疫情期间的守望相助。

文章最后还附上一张图片，内容是两只印有中伊国旗图案的手紧紧握在一起，并配文“万里尚为邻，相助无远近”。