伊朗马汉航空将于7月20日起复飞德黑兰至广州航线

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗大使馆微信公众号消息，中国驻伊朗大使馆在此郑重提醒有意从伊朗回国的中国公民：

一、全球疫情仍在持续，建议尽量减少移动，避免长途旅行。如确需回国，请务必详细了解航空公司乘机、防疫要求及国内有关防疫规定。

二、请拟从伊朗乘机回国的中国公民认真填报防疫健康码国际版。根据中国民航局发布的通知，自6月8日起实施航班奖励和熔断机制。据此，相关航空公司将严查防疫健康码国际版，未按要求填报的将无法登机，填报虚假信息可能导致行程受阻，并须承担法律责任。请拟从伊朗回国的中国公民在乘机前至少14天通过“防疫健康码国际版”微信小程序如实填报个人信息，并密切留意每次填报后的健康码状态。

三、根据马汉航空公司的要求，乘坐该航司直飞中国航班的乘客，需在航班起飞前赴指定核酸检测机构进行新冠病毒核酸检测，并持上述检测机构在航班起飞前72小时之内出具的有效核酸检测阴性报告办理登机手续。(核酸检测机构名单详见马汉航空发布的通知，网址https://mp.weixin.qq.com/s/biHlUWTgiKLDWXzvgpJoSA)。

四、在伊工作、学习的中国公民，请提前确认已办妥相关离境手续，以免耽误乘机。

五、关于中国公民自第三国来伊转机。鉴于当前伊朗疫情形势依然严峻，建议中国公民谨慎自第三国来伊转机，以免出现意外情况造成旅行受阻。

如确需来伊搭乘马汉航空回国，务必提前了解伊朗出入境相关政策、遵守航空公司相关乘机、防疫规定，至少提前14天填报防疫健康码国际版，在德黑兰停留并于指定核酸检测机构做核酸检测。(具体要求详见马汉航空发布的通知)

请妥善做好因防疫健康码不符合要求、航空公司体温检测未通过、航班熔断等原因导致无法登机的应对预案。特别是注意在伊停留时间不超出伊朗签证或免签政策允许的21天停留时间。如有需要，请及时赴当地外事移民部门续办伊朗签证，避免逾期滞留，影响行程。