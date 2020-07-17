这个赛季，伊朗人又有希望在欧洲顶级联赛拿金靴了！

伊朗国家通讯社（IRNA）：据体育媒体报道，自从人家阿兹蒙来到俄超后，那进步就真是一步一个脚印，走得踏踏实实。当初在喀山鲁宾，阿兹蒙在77场各类赛事中奉献17球14助攻的数据，近乎2场制造1球。得到圣彼得堡泽尼特的青睐，人家的数据也是水涨船高啊。上赛季后半段他加盟球队后，在12场联赛中轰入9球还有1次助攻。且不说人家在欧联杯比赛中还有着4场3球1助攻的表现。

看到这等数据，你就不难理解，凭啥人家能在去年一月的亚洲杯比赛中虐杀中国男足的后卫。这是因为人家在俄超联赛的锤炼和水平提升。

本赛季，阿兹蒙在泽尼特依然是进球如麻，迄今为止29轮联赛战罢，人家登场27次打进16球另有8次助攻。这其中包括了阿兹蒙的两次单场传射建功和对阵乌拉尔的单场帽子戏法，此外他还有两次梅开二度。在新近结束的俄超第29轮比赛中，阿兹蒙2射2传，单场制造4个进球。

算上他在欧冠正赛和俄罗斯杯赛和超级杯中的数据，阿兹蒙已经为球队奉献了20个各类赛事进球另有9次助攻。泽尼特迄今为止的联赛进球有63个，阿兹蒙自己制造24球，占比达到了38.1%。此等表现是不折不扣的球队大腿。

考虑到现在俄罗斯杯赛还没结束，阿兹蒙也有望刷到进球、助攻的双十数据。

而在积分榜上，泽尼特早已提前夺冠，他们在杯赛中也杀入了四强。阿兹蒙有希望本赛季随队拿到双冠。而在射手榜上，阿兹蒙暂时落后于队友久巴一个球。7月22日，泽尼特将在客场对阵罗斯托夫，对手在28轮联赛中丢掉48球，防守能力不强，届时如果阿兹蒙大开杀戒，超过久巴，将拿到本赛季的金靴。

如果是那样，那联赛冠军+杯赛冠军+联赛金靴将不是梦想。这赛季对于他来所，或许是梦幻般的！