这位著名词人来自古波斯，用一首词写出了中国山水的精髓！

伊朗国家通讯社（IRNA）：最近一位中国研究者在其百家号网页——优质创作者，分享了唐代著名诗人李珣作为祖先为波斯的中国诗人的一首诗词。全文如下：

说起晚唐诗人，有一位不得不被提及，那就是李珣，李珣祖上是波斯人，波斯人也就是现在伊朗、阿富汗那块地方的人，后来他祖先来到四川，他便是出生在四川。李珣从小便很刻苦读书，对诗词很有造诣，而且在药学领域也很有贡献。

公元925年前蜀（五代十国之一，国都在成都）灭亡之后，诗人不想去后蜀任职，由于诗人心里特别的怀念前蜀的故乡，所以便辞去了原先前蜀是所任的官职，一心前往江湖。随后诗人李珣便从蜀中乘上小船沿着长江向东直流而下，前后经历了巫山、湖湘等地，最后也是在湖南、湖北一代过上了隐居的生活。不久之后他便顺着湘江直至达到了广州，后来又在广东的岭南地区生活了很长一段时间。今天给大家介绍的这首诗便是诗人乘坐小舟，在湖南、湖北这一代时，触景生情随之便创作了这首诗篇。

《渔歌子·柳垂丝》五代：李珣柳垂丝，花满树，莺啼楚岸春天暮。棹轻舟，出深浦，缓唱渔郎归去。罢垂纶，还酌醑，孤村遥指云遮处。下长汀，临深渡，惊起一行沙鹭。

诗人到达湖南、湖北这一带时，眼前的许多景象都是诗人前所未见的，我们也不难看出诗人也是有些触景生情的感觉。诗人远远望去河边的杨柳低垂着如丝般细长的枝条，高高的树上也是开满了美丽的鲜花，楚江两岸不断地发出黄莺的叫声，此时的群山也是笼罩在暮色当中。诗人轻轻地划起一叶小小的轻舟，慢慢的驶出深深的水潭，在我们的眼前也是缓缓的唱着渔歌怡然自得地向远方驶去。

我觉得这首诗多半是诗人用来描写自己的，此时的诗人慢慢地放下手中的鱼线，用美酒斟满手中的酒杯，远远地望着白云尽头之处的孤村。诗人驾驶着小舟轻轻地划过水面，形成一层有一层的涟漪，随之便停在了一个浅浅的渡口之上，不经意间惊起了一群正在休息的沙鹭。

这首诗前半部分的前三句，主要是对此时诗人所处环境的描写，此时在诗人的描绘下展现在我们眼前的便是一幅暮春天色、楚江两岸、垂柳轻浮的景象，让人不禁产生隐居于此，渔樵半生的想法。不得不说在诗人的描写下时至今日的似乎都感受到了那个时期楚江两岸优美的自然景观，不禁陶醉其中无法自拔。随后的三句，诗人便用“棹轻舟”、“出深浦”这样的方式，写出了诗人初来此地，自己也是乘坐着一叶小小的扁舟，轻轻地游荡着手中的船桨，悠闲自得地从一条很小的河流当中出发，顺便聆听着渔人满载而归时过唱的歌谣，诗中描述的景象也是美丽极了。

这首诗下片的前三句，在诗人的笔下我们看到了一船船鲜嫩无比的鱼蟹，令人垂怜不已。面对如此丰收的场景，诗人也是感觉游意正浓，完全没没有想要离开的迹象。后来从“罢垂纶”中我们才看出来，正是因为他为渔郎的收获所吸引而垂钓长川，并且也是因为有了这样美酒佳肴的陪伴，才使得诗人方可作罢。接下来的这三句也是描写诗人从沙洲返回的情形，这个“深”字才是这句话中最为精髓的那一部分，暗示出自己回来的时候显然已经是深更半夜的时候了。

由于实在是有点太晚了，所以在停船的时候也不禁激起了“一行沙鹭”，打破了此时江边十分安静的环境，可以说这一句以动写静与上文中我们所提到的阳光明媚之下的鸟儿们形成了鲜明的对比，不得不说此时的楚河两岸无论是白天还是夜晚景色都是那么的美妙绝伦。

刚读到了李珣笔下楚国之地如此曼妙有限的山水胜景，确实令我们向往。如今的湘江两岸，潇湘八景，让人神往，到了暑期了，工作之余别忘了用诗词带孩子去山水之间，感受大自然的美丽哦！