伊朗国家通讯社（IRNA）：阿联酋航空复航至伊朗的航班 7月17日，在伊朗首都德黑兰的伊玛目霍梅尼国际机场，工作人员给乘客测体温。 当日，阿联酋航空公司恢复了因疫情而中断的飞往伊朗的航班。

据悉，在伊朗首都德黑兰的霍梅尼国际机场，医护人员给乘客测体温。另外，在机场，医务人员检查旅客的健康情况申报表。还有些工作人员在伊朗首都德黑兰的霍梅尼国际机为行李车毒。

与此同时，经中国民航局批准，伊朗马汉航空将于7月20日起复飞德黑兰至广州航线，每周一班。

最近伊朗航空（IranAir）拟于7月13日恢复德黑兰至伊斯坦布尔的航班。

经土耳其民航管理部门批准，伊朗航空（IranAir）拟于7月13日恢复德黑兰至伊斯坦布尔的航班，该航线每周两班，分别是周一、周五。

前几天伊朗驻阿布扎比大使馆周六宣布，伊朗和阿联酋之间的航班已恢复正常。

伊朗驻阿布扎比大使馆在一份声明中表示，伊朗航空公司可以直接提出复航要求，并得到阿联酋的许可。

与此同时，伊朗航空宣布，经国家民航组织和荷兰有关部门批准，伊航5月14日起恢复每周一班的德黑兰至阿姆斯特丹的直航，自伊购票赴荷的乘客需满足一定条件。

疫情爆发的同时伊朗国家民航组织宣布，由于欧洲方面实施的限制措施，目前伊朗航空所有欧洲航线均已暂时停飞。

以此同时，伊朗道路和城市发展部副部长宣布，有1.4万伊朗人在世界新冠疫情爆发之后被撤回伊朗。