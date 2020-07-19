在接受伊通社专访，伊朗外交官强调“韩国重返伊朗市场并非易事“

伊朗国家通讯社（IRNA）：赛义德·贾拉勒·萨达田（Seyed Jalal Sadatian）在接受伊通社（IRNA）政治记者的专访时，就韩国尚未尝还伊朗的70亿美元债务一事说，韩国没有太多的政治独立性，并且受到了美国的压力。他们声称，由于制裁，无法偿还对伊朗的债务，因此拒绝偿还其债务。

萨达田（Sadatian）表示，在制裁前，韩国与伊朗有着密切友好的关系，这主要是以经济为基础的商业合作，但特朗普政府的压力迫使韩国对与伊朗所进行的有利可图的合作视而不见，两国关系密切度明显降低。

萨达田（Sadatian）也提醒道，美国也正在向土耳其和中国等国家施加压力，要求其中断与伊朗的合作，这些压力也大力影响了他们与伊朗的经济关系，但由于这些国家在政治上是独立的，所以他们并没有像韩国那样切断与伊朗的经济关系。

这位外交政策分析家在回答当前局势对伊韩未来关系有何影响时说，当下所创造的条件导致两国之间在未来的商业互动几乎为零。

他补充道，我认为，如果韩国人拥有行动自主权，他们并不想失去伊朗的市场。虽然他们目前的行为能对未来造成影响，也就是说他们将来重返伊朗市场并不容易，因为伊朗优先考虑在困难没有被抛弃以及雪中送碳的友情。