亚洲经济合作组织成员国将积极扩大与伊朗的文化合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：据鲁达基基金会（Roudaki）的公共关系和国际事务部称，ECO文化学院院长萨瓦尔·巴赫蒂（Sarvar Bakhti）会见了鲁达基基金会首席执行官马赫迪·阿夫扎丽（Mehdi Afzali）并举行会谈。

在这次会谈上，进行了双边讨论和合作交流。

在这次会议上，ECO文化学院的负责人强调了波斯语的重要性，称这种语言的保护是ECO文化领域的优先事项之一，并宣布他准备在这方面举行联合活动。

萨瓦尔·巴赫蒂（ Sarvar Bakhti）表示希望能和鲁达基（Roudaki）基金会能够在音乐、戏剧和视觉艺术领域采取有效且有价值的步骤，并着重于双方的文化共性和文学神话。

鲁达基（Roudaki）基金会首席执行官马赫迪·阿夫扎丽（Mehdi Afzali）在谈到鲁达基（Roudaki）基金会在保护和扩大波斯语方面的使命时，呼吁和ECO集团确定这一领域的共同活动。

他宣布鲁达基（Roudaki）基金会准备在ECO国家巡回演出这些歌剧，并准备在团结周和神圣先知（PBUH）生辰期间参加和举办国际庆祝活动。

在会议上提出的建议包括举行伊朗与ECO成员国之间以鲁达基（Roudaki）基金会为重点的联合文化周，举行德黑兰交响乐团和ECO乐队的联合演出以及举办音乐培训大师班。

伊朗/巴基斯坦/土耳其/阿塞拜疆/阿富汗/乌兹别克斯坦/塔吉克斯坦/土库曼斯坦/哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦是经济合作组织（ECO）的成员国。