伊朗南部20个水电项目揭幕

伊通社（IRNA）德黑兰07月17电 说起晚唐诗人，有一位不得不被提及，那就是李珣，李珣祖上是波斯人，波斯人也就是现在伊朗、阿富汗那块地方的人，后来他祖先来到四川，他便是出生在四川。李珣从小便很刻苦读书，对诗词很有造诣，而且在药学领域也很有贡献。