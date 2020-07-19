伊朗南部20个水电项目揭幕

伊朗国家通讯社（IRNA）：据悉，这些项目价值26.67万亿里亚尔(约合1.16亿美元)，包括阿巴斯港的一个产能为2万立方米的海水淡化项目，阿巴斯港发电厂115兆瓦蒸汽机组扩容，格什姆岛170兆瓦发电厂1座，巴沙加德市7个供水、配电工程，7个低压电网工程，“沙米利”温室网项目等。
鲁哈尼在讲话中高度肯定了伊朗在电力建设取得的成就，称伊朗电力领域已实现90%自给自足。
此外，鲁哈尼在讲话中还表示，要把贾斯克岛建成伊朗石油出口的中心。
伊通社（IRNA）德黑兰07月19电 伊16日，伊朗总统鲁哈尼通过视频会议出席了南部霍尔木兹甘省20个水电项目的揭幕仪式。
伊朗国家通讯社（IRNA）：据悉，这些项目价值26.67万亿里亚尔(约合1.16亿美元)，包括阿巴斯港的一个产能为2万立方米的海水淡化项目，阿巴斯港发电厂115兆瓦蒸汽机组扩容，格什姆岛170兆瓦发电厂1座，巴沙加德市7个供水、配电工程，7个低压电网工程，“沙米利”温室网项目等。
鲁哈尼在讲话中高度肯定了伊朗在电力建设取得的成就，称伊朗电力领域已实现90%自给自足。
此外，鲁哈尼在讲话中还表示，要把贾斯克岛建成伊朗石油出口的中心。
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