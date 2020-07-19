深足赛季第20签即将完成，伊朗强力中卫9月加盟

伊朗国家通讯社（IRNA）：据《新快报》的报道，去年深圳佳兆业由于板凳深度不足，导致球队最终降级，在天津天海解散、球队递补中超之后，深圳佳兆业便开始了“疯狂”的引援操作，整个休赛期球队已经签下19名新援，16日当天就官宣了14名新援。

在深足官宣的19人当中，有郜林、王永珀、孙可、张鹭等前国脚；也有姜至鹏、郑达伦、糜昊伦、裴帅等当打之年的大将；还有戴伟浚、张源等年轻球员以及宋株薰、比福马、哲马伊利等优秀外援。其中，郑达伦、糜昊伦、裴帅、孙可、张鹭、张源等都是原天海球员，可谓是收割了天海半支球队。由于天海解散，这一众球员并没有花费深足任何的转会费，可谓是白捡了大便宜。

但在签下19名新援之后，深圳佳兆业并没有停下继续补强的脚步。据悉，球队已经和伊朗中卫普拉利甘吉达成协议，这位曾效力于天津泰达的“中超老熟人”将在9月份正式加盟深足。

目前，深圳佳兆业已经坐拥普雷西亚多、哲玛伊利、塞尔纳斯、约翰·马里、比福马、宋株熏六大外援，是所有中超球队中外援储备最充足的队伍。而引进普拉利甘吉也是为了韩国新援宋株熏将于年底离队做准备，这名韩国中卫将于年底回到韩国服兵役，因此只和深足签约了半年。