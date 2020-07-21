伊朗设拉子大学与北京语言大学签署合作备忘录

伊朗国家通讯社（IRNA）：在伊朗伊斯兰共和国驻华文化参赞的努力下，此次仪式以视频会议的方式举行，设拉子大学和北京语言大学的校长讨论了关于两校之间发展科学关系的具体措施。

伊朗驻华大使对设拉子大学与北京语言大学签署的谅解备忘录表示满意，并强调了学术合作在人与人之间的交流以及为加强伊中两国关系的重要性。

穆罕默德·凯沙瓦扎德（Mohammad Keshavarzzadeh）指出，近年来两国之间的科学合作显着增加，在中国的伊朗学生人数在增加，同时在北京语言大学的伊朗学生也在不断增加。他说，设拉子大学是伊朗历史最悠久的大学之一，也是最负盛名的大学之一。

他继续说，同时，中国语言大学的外语和文化领域是中国最负盛名的大学之一，在“一带一路”倡议下的科学合作发展中具有特殊的地位。

最后，凯沙瓦扎德（Keshavarzzadeh）表示，希望能够执行该谅解备忘录的所有规定，包括加强教授和学生的交流，以及在设拉子大学进一步加强中国研究，在中国语言大学建立伊朗研究所以加强伊朗研究。

伊朗伊斯兰共和国驻华大使馆文化参赞阿巴斯·阿里·瓦法伊（Abbas Ali Vafaei）在此会议上讲道，该备忘录旨在加强两所大学之间的科学、教育和研究合作，并在北京语言大学设立波斯语语言和文学专业，在设拉子大学设立中国学研究所。

在谈到发展和加强两国之间科学关系的重要性时，他补充说，举办两所大学之间的科学合作研究课程是这一签署该谅解备忘录的另一个目的。

北京语言大学的刘校长对该谅解备忘录的签署表示祝贺，他表示签署该备忘录将大力加强两所大学之间的合作。

他说，与设拉子大学之间的科学、文化和教育合作标志着中国与伊朗大学合作的开始，特别是在科学和教育领域的合作。

最后，刘校长表示希望中国和伊朗大学之间的科学合作在未来继续走下去。

设拉子大学校长哈米德·纳德加兰（Hamid Nadgeran）表示能与中国最重要、规模最大的大学之一签署合作备忘录表示高兴，他说，设拉子大学已有70多年的历史，是伊朗最著名、最负盛名的大学之一。

他补充说，设拉子大学拥有1.8万多名学生和700多名研究员和教职工，是伊朗一流的大学之一。

他说，两所大学的合作，特别是在波斯语和汉语教育领域的合作，对加强两国的文化关系具有重要作用。

他补充说，设拉子大学的教授们愿意并已准备好与中国语言大学进行深入的科学合作和互动，并且已经建立了研究小组以尽可能深化这些关系。

纳德加兰（Nadgeran）强调，扩大语言和文化作为两国经济增加驱动力，在两国大学中增加波斯语和汉语教育，试图在两所大学中建立波斯语和汉语专业，互聘两所大学的教授，互招研究生，创造更多互相学习和联合科研的项目是两校合作的主要措施。