伊朗研制出一种快速诊断新冠病毒的设备

伊朗国家通讯社（IRNA）：据悉，该设备可分析患者痰液中活性氧（ROS）的含量。通过汇总140名患者的数据，设备开发人员实现了97％的诊断准确度，检测仅需30秒，并且对于即使没有表现出症状的患者也可以检测出新冠病毒。

伊朗卫生部发言人萨达特拉里表示，自19日中午至20日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例2414例，新增死亡病例217例；伊境内累计确诊276202例，累计死亡14405例，累计治愈240087例。

与此同时，伊朗内政部副部长佐法加里18日宣布，为阻止疫情进一步蔓延，国家疫情防控指挥部社会与治安委员会决定在全国范围内停办各类会议、研讨会及聚会活动，直至疫情出现好转。必要时建议采取视频方式举办上述活动。

同时，伊朗国家疫情防控指挥部科学委员会秘书甘内伊就“伊有2500万人感染新冠病毒”的说法解释称，伊使用以相关抗体为标的的ELISA试剂盒，可测出受试者曾感染过病毒，但现已康复并具有抗体，并不意味着该受试者是确诊患者。

这种测试仅可用于流行病学研究而非实际诊断。90%以上的感染者无任何症状，只有通过抗体检测才能被发现。“2500万人感染病毒”指的应是此类无症状感染者，他们没有就医也不会做核酸检测，因此并非“确诊患者”，只有病情较重需住院治疗或经核酸检测确诊的才是“确诊患者”。