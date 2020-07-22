伊朗最高领袖晤伊拉克总理——德黑兰希望看到一个“独立、强大的伊拉克”

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）昨日（21日）在德黑兰会见了伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米。

在会谈中，伊朗最高领袖强调，美国在伊拉克的存在是一个持续不断的“腐败和破坏之源”，并以苏莱曼尼将军今年早些时候在巴格达遇暗杀件为例。

“他们在你家杀死了你的客人，并明确地供认了罪行，” 阿亚图拉·哈梅内伊说，“美国及其特工总是在该地区寻找‘权力真空’，以制造混乱，并为他们的干预铺平道路。”

“伊朗伊斯兰共和国永远不会忘记，一定会对美国人实施打击。”伊朗最高领袖称。

他说：“伊朗不会干涉伊拉克内政的关系，但希望伊拉克的朋友们认识美国，并意识到它在任何国家的存在都会造成腐败和破坏。”

伊朗最高领袖在21日与伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米的会晤中提出了这一点并表示，“伊朗伊斯兰共和国期望贵国（伊拉克）议会遵守驱逐美军的决定，它的存在是不安全的因素。”

他告诉正访问德黑兰的伊拉克总理，伊朗不会干涉伊拉克与美国的关系，但同时强调，美国在伊朗边界的存在会引发安全混乱。

自5月份上任以来，卡迪米首次到国外进行正式访问， 21日，他在德黑兰与伊朗伊斯兰共和国最高领袖会晤。

阿亚图拉·哈梅内伊强调，伊朗反对“削弱伊拉克政府的力量”，称美国不希望存在“由民众选举产生的独立而强大的伊拉克政府”。