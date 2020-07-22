俄外长会见伊朗外长时称相信保留伊核协议的机会仍然存在

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社报道，扎里夫7月21日抵达莫斯科，开始对俄罗斯进行访问。扎里夫上一次访俄是在6月中期。

拉夫罗夫在会谈开始时说：“我方认为，我们的会谈是《联合全面行动计划》剩余缔约方保留这项重大多边外交成果的整体努力的重要阶段。我们认为，美方采取的完全破坏这份关键文件及其他军控条约的路线，从所有意义上讲都是具有破坏性的。尽管如此，我们相信，仍然存在让《联合全面行动计划》回到正轨的机会，至少我国与伊朗方面都在为此尽最大努力。我们看到，中国持有同样立场，欧洲缔约方也仍然展现这样的兴趣。”

拉夫罗夫指出，他打算在本次会谈上讨论应在联合国安理会2231号决议基础上采取哪些额外措施，特别是法律措施。他强调，联合国安理会2231号决议与《联合全面行动计划》是一体的，也应出于这种理解来落实决议。

此外，俄罗斯外长拉夫罗夫与伊朗外长扎里夫在莫斯科举行会谈后表示，无限期延长对伊朗武器禁运的企图不合法。

拉夫罗夫在与扎里夫联合举行的记者会上说：“联合国安理会没有对伊朗实行彻底武器禁运，而是允许向伊朗供应特定种类的武器，这种措施只适用于有限的一段时间，到10月为止。任何利用当前局势延长该措施的企图，更不用说实施无限期的武器禁运的企图，都没有任何法律依据或者政治、道德依据。”