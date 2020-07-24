伊朗将在中国设立“商务办事处”

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗商会报道称，古拉米·侯赛因·贾米丽（Gholamhossein Jamili）在与多家大型国有公司的代表会晤时，提到经济总部的任务以及外交部和贸易发展组织，向伊朗商会提出的在目标国家和地区设立商业办事处的要求，宣布建立一个以伊中联合商会为中心的商务办公室，并与中国的大型国有企业进行合作。

伊朗商会理事会的成员说，世界局势正在发生变化，对于立足国际市场，伊朗公司面临许多压力，另一方面，支持这些公司是伊朗商会的责任，有必要采取措施。

贾米丽（Jamili）在提到伊朗商会扩为大该国出口市场提供便利服务，利用现有能力且朝这个方向努力的方法时，强调应该动员现有条件并建立一个更好地能反映该国贸易和经济活动的强大中心。中国的经济发展正是我们要追求的方向，毫无疑问，大公司的介入将使建立伊朗商务办事处的步伐变得更快、更容易。

他认为，参与该计划的意义是指未来发生的波动和变化，因为伊朗人的贸易和投资条件并不总是相同的。

贾米利（Jamili）呼吁应当关注该商务办公室的长期执行计划，并补充说，大公司的参与可以提高该业务办公室的尊严和地位，作为回报，该中心将能够为个人提供更优质的服务。

伊朗商会理事会成员进一步指出并强调了伊朗-中国联合商会的影影响力。他强调，该联合商会在中国有着良好的地位和信誉，商会提出的计划和内容也得到了良好的社会反响。因此，我们可以充分利用机会来实现最大的利益，并试图在今年年底之前设立这个办公室。

此外，伊中商会主席马吉德·雷扎·哈里里（Majid Reza Hariri）在谈到包括伊朗在内的各个国家工作条件的恶化时，称设立该业务办公室有对于解决公司问题非常有效，双方能通过加强合作来解决问题，并为继续开展进出口业务开辟道路。

关于不同公司对来自目标市场的信息的需求和管理规则，哈里里（Hariri）说，向目标国家市场提供公司及其成员所需信息一直是联合商会的职责之一，也是商业办公室将提供的服务之一。 联合商会也将提供法律咨询、中国市场分析和中国客户评估服务。

他重申，目前，主要方法是发展出口。我们集中精力商讨了这个问题。 毫无疑问，我们将更加努力争取在各个领域扩大伊朗产品和服务的影响力。

根据伊朗商会第九个阶段的计划，将至少在五个目标国家设立商务办事处以扩大海外出口，包括中国、印度、土耳其、伊拉克和阿联酋。 目前，俄罗斯的阿斯特拉罕市和叙利亚的大马士革市的商务办公室正在启动阶段。