伊朗矿产资源储量居世界前列——已知矿产储量为550亿吨

伊朗国家通讯社（IRNA）：阿里·雷扎·沙希迪（Ali Reza. Shehidi）说，伊朗被认为是矿产资源最丰富的发源地之一，拥有81种矿产资源，被列入世界矿质资源大国。

他补充说，去年，又增加了15万平方公里的矿业储量识别区，今年将继续在30多万平方公里范围内开展识别工作，与去年相比翻了一倍。

伊朗工矿业包括矿产开发、制造业、水电气供应和建筑业。伊朗在海湾和西亚地区是工业强国之一。伊朗工业以石油勘探开发为主，另外还有炼油、石化、钢铁、电力、纺织、汽车拖拉

伊朗工矿业包括矿产开发、制造业、水电气供应和建筑业。伊朗在海湾和西亚地区是工业强国之一。伊朗工业以石油勘探开发为主，另外还有炼油、石化、钢铁、电力、纺织、汽车拖拉机装配、摩托车装配、食品加工、建材、机械加工、地毯、家用电器、化工、有色、冶金、造纸、制药、水泥和榨糖等。



伊朗矿产资源丰富，已探明矿产品有60多种，各类矿产储量约580亿吨，可采储量约380亿吨。伊朗已探明铜矿储量已达33亿吨，居世界第三位。有松贡、萨尔切什曼和梅杜克等大型露天铜矿，其中萨尔切什曼和哈通阿巴德矿已开发，年产量约26万吨。锌矿已探明储量为2.3亿吨，居世界第一位，主要分布在三大矿山，其中，安古朗矿山锌矿储量达2200万吨。铬矿已探明储量为1500万吨，煤炭储量21亿吨，铁矿储量47亿吨。2014年伊朗铁矿石总产量约4500万吨，居世界第九位。此外，伊朗金、铝、铀、锰、锑、铅、硼、重晶石、大理石等资源比较丰富。



伊朗矿业发展和革新组织最新报告显示，伊历去年前十个月（截至2017年1月19日）伊朗共生产矿产品2.58亿吨，其中第十个月产量达到2681万吨，环比增长5.5%。



伊朗工矿业由工矿贸易部管辖，工矿贸易部下属机构和国有大公司包括：工业发展和振兴组织（IDRO）、矿产和矿业开发及振兴组织（IMIDRO）、中小企业和工业园区组织（ISIPO）、贸易促进中心（TPO）、国际展览公司、工矿农商会（ICCIM）、国家铜业公司、国家铝业公司、穆巴拉克钢铁厂、伊朗汽车工业集团、伊朗工业园区公司和伊朗烟草公司等。